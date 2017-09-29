المعركة في آخر معاقله.. العبادي يعلن بدء المرحلة الثانية من معركة الحويجة لطرد داعش

أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017، انطلاق المرحلة الثانية من تحرير قضاء الحويجة في محافظة كركوك (شمال البلاد).

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، قال العبادي: "نعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة وجميع المناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك".

وأضاف: "كما وعدنا أبناء بلدنا بأننا ماضون في تحرير كل شبر من أرض العراق وسحق عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليهم، فإننا على موعد مع نصر جديد لتحرير أبناء هذه المناطق من هؤلاء المجرمين".

وتابع العبادي بالقول، إن "نهاية عصابات داعش باتت قريبة".

وانطلقت حملة تحرير تلعفر في 21 سبتمبر/أيلول الجاري وانتهت المرحلة الأولى، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول الجاري، باستعادة 103 قرى ومناطق من قبضة التنظيم، وهو ما يشكل نحو ثلث مساحة القضاء.

وتركَّز القتال، خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الحملة في مناطق ريفية، شمال غربي وغرب وجنوب غربي القضاء، بينما لا تزال المدن والبلدات الرئيسية تحت سيطرة التنظيم.

من جانبه، قال قائد الحملة العسكرية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، إن "المرحلة الجديدة تستهدف انتزاع مركز قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والرياض والعباسي والقرى والمناطق المحيطة بها".

وأوضح أن "القوات المشاركة في العمليات هي الجيش، ومن ضمنه قوات النخبة (مكافحة الإرهاب) والشرطة الاتحادية والرد السريع (تابعتان للداخلية) والحشد الشعبي (شيعي) والحشد العشائري (سُني)".

وإلى جانب ما تبقى من الحويجة، لا يزال التنظيم يسيطر على قضائي راوه والقائم في محافظة الأنبار (غرب) على حدود سوريا، وهو كل ما تبقى تحت سيطرته بعد أن اجتاح ثلث مساحة العراق صيف 2014.