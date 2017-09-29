المغرب يطرد صحفياً في "الغارديان" البريطانية.. خليفة الزفزافي هي السبب

أعلنت صحيفة الغارديان البريطانية أن المغرب طرد، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، أحد صحفييها الذي عاد إلى لندن.

وقالت الصحيفة في بيان، إن "سعيد كمالي دهقان بخير وأمان، وقد عاد إلى لندن".

وأضافت: "لقد فوجئنا باضطرار صحفي محترم في (الغارديان) -كان يعِدّ تحقيقات في المغرب- إلى أن يغادر البلد، وسوف ندرس بمزيد من التفاصيل ظروف طرده".

وقالت "الغارديان" إن الصحفي شارك مطلع الأسبوع في قمة "النساء بإفريقيا" في مراكش (جنوب المغرب).

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس، أن لا علم لها بطرد الصحفي من المغرب إلى بريطانيا.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن السلطات طردت دهقان على خلفية إنجازه تقريراً حول حراك الريف، ولقائه العديد من الناشطين، أبرزهم نوال بنعيسى التي توصف بأنها خليفة الزفزافي.

وناصر الزفزافي هو القائد الميداني لـ"حراك الريف" شمال المغرب.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".



وبدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قُتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها؛ لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.



وسعید کمالی دهقان، وهذا اسمه الكامل، من مواليد 1985، هو صحفي إيراني مقيم بالعاصمة البريطانية لندن ويعمل في صحيفة الغارديان.

حصل على جائزة صحفي العام سنة 2009 من جمعية الصحافة الأجنبية؛ بسبب تغطيته المتميزة لأحداث الشغب والمظاهرات التي اجتاحت إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2009.

