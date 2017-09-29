أقسَمَ أنه سيحرق سيارات السعوديات.. بالفيديو: مواطن يهدد النساء بعد السماح لهن بالقيادة.. وهذا ما تنوي السلطات فعله

نشر سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يهدد النساء السعوديات اللاتي سيقدن السيارات بأنفسهن، وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة ومطالب بمحاسبته.

وظهر الشاب في تسجيل مصور قصير، وأقسَم أنه لو صادف امرأة قد تعطلت سيارتها فإنه سيحرق عربتها.

كلي أمل بالأمير سعود بن نايف بأن يتصدى لهذا المراهق الذي يمارس التهديد بالعنف ضد نساءالوطن

هذا خطر@emara_sharqia #مراهق_يهدد_النساء_بالعنف pic.twitter.com/2QbDhizlbG — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) September 28, 2017

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، مساء الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، أن النيابة العامة وجهت بالقبض على الشاب السعودي بتهمة التحريض على الآخرين.

وانتشر على موقع تويتر هاشتاغ #مراهق_يهدد_النساء_بالعنف، على نطاق واسع، وطالب مستخدموه بمعاقبة الشاب، في وقت تنقسم فيه آراء السعوديين حول سماح المملكة للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ السعودية.

#النيابه_العامه تأمر بالقبض على شاب هدد بحرق مركبة أي إمرأة سعوديه وذلك بعد صدور قرار بقيادة المرأة

لازم يتأدب

#مراهق_يهدد_النساء_بالعنف — عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) September 28, 2017

#مراهق_يهدد_النساء_بالعنف

وزارة الداخلية

نأمل سرعة القبض عليه

ومحاسبته

ليكون عبرة

لكل جعري تسول له نفسه

بالتعرض لمحارم الناس

عند بدء القرار pic.twitter.com/cctcrPmTi8 — KSA ابن (@AppaaA11) September 28, 2017

اقترح انشاء خط خاص للنساء عند قيادتهم السيارة خاص بالإبلاغ عن اي تحرش او تعرضهم لأذى لا سمح الله #مراهق_يهدد_النساء_بالعنف — بندر القرني💯 (@bandar2625) September 28, 2017