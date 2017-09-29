إصدار: ar

أقسَمَ أنه سيحرق سيارات السعوديات.. بالفيديو: مواطن يهدد النساء بعد السماح لهن بالقيادة.. وهذا ما تنوي السلطات فعله

تم النشر: تم التحديث:
1
1

نشر سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يهدد النساء السعوديات اللاتي سيقدن السيارات بأنفسهن، وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة ومطالب بمحاسبته.

وظهر الشاب في تسجيل مصور قصير، وأقسَم أنه لو صادف امرأة قد تعطلت سيارتها فإنه سيحرق عربتها.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، مساء الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، أن النيابة العامة وجهت بالقبض على الشاب السعودي بتهمة التحريض على الآخرين.

وانتشر على موقع تويتر هاشتاغ #مراهق_يهدد_النساء_بالعنف، على نطاق واسع، وطالب مستخدموه بمعاقبة الشاب، في وقت تنقسم فيه آراء السعوديين حول سماح المملكة للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ السعودية.

 

التعليقات