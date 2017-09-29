بعد وصوله إلى الدوحة في زيارة مفاجئة.. أمير قطر يلتقي مع وزير الدفاع الأميركي بقاعدة العديد



قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والأزمة الخليجية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمير قطر مع ماتيس، والوفد المرافق له، بقاعدة العديد الجوية، حيث بحث الجانبان سبل دعم وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وعلاقات التعاون الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، الأوضاع الراهنة وتطوراتها بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، قد وصل إلى الدوحة الخميس، فى زيارة لقطر لم يتم الإعلان عنها مسبقاً.

وأجرى محادثات أخرى مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

وتُوجد في قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات السياسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وإيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.