بتقليد الأصوات أو حتى بالخطأ.. 8 طرق تضاف بها كلمات جديدة في اللغة

ربما جرَّبت أن تحتاج لكلمة غير موجودة لتصف شعوراً معيناً أو تقتبس كلمة من لغة أخرى لتشرح فكرة أو تسمي أداة ما، فمع تغيُّر عالمنا وظهور أفكار واختراعات جديدة وتقدم علمي في مجالات مختلفة، نجد فراغات في اللغة تحتاج لملئها بالكلمات المناسبة التي تعبر عنها؛ لتتمكن اللغة من أداء وظائفها في الاتصال والتعبير.



فهناك 1000 كلمة إنكليزية، على سبيل المثال، تضاف إلى قاموس أكسفورد سنوياً، بينما تضيف مجامع اللغة العربية، مثل الموجودة في القاهرة ودمشق ومكة وبغداد والرباط، دوراً في تعريب العديد من المصطلحات والأسماء أيضاً، وتلعب وسائل التواصل الحديثة والمعلومات الجديدة دوراً في استخدام هذه الكلمات ودمجها باللغة المنطوقة والمقروءة.

وتلجأ المجامع اللغوية العربية المختلفة إلى إضافة المصطلحات والكلمات؛ إما بطريقة الاشتقاق من اللغة ذاتها وإما بالتعريب إذا صعب وجود المقابل العربي مثل التكنولوجيا الحيوية، وبشكل عام فإن الكلمات الجديدة تضاف للغات المختلفة بطرق متشابهة نوعاً ما.

وهنا، نستعرض أبرز الطرق التي تضاف بها الكلمات للغة الإنكليزية:

1- الاقتراض أو الاستعارة









الاستعارة من لغات أخرى مثل اللاتينية واليونانية، هي طريقة شائعة في اللغة الإنكليزية التي جاءت نحو نصف كلماتها بالفعل من أصول أجنبية مختلفة، واستعارت الإنكليزية كلمات من جميع اللغات الأوروبية تقريباً، خاصة في وقت توسُّع الإمبراطورية البريطانية، وحالياً لا يزال تدفق الكلمات الجديدة للغة الإنكليزية الأوسع انتشاراً عالمياً مستمر.

فقد سجلت أكثر من 120 لغة كمصادر أصلية لمفردات إنكليزية تُستخدم في الوقت الحاضر، ويفضل العلماء في الاختصاصات العلمية الاستعارة مباشرة من اللغات الأصلية مثل اللاتينية التي تشكل أغلب المصطلحات الإنكليزية العلمية.

وعلى سبيل المثال، أخذت الإنكليزية من العربية Alcohol الكحول وAlgebra من الجبر وCoffee من القهوة، وSushi من اليابانية.

2- التقصير أو الاقتطاع

إحدى الطرق لإضافة كلمات إنكليزية جديدة، التقصير أو الاقتطاع، حيث يتم إسقاط بداية الكلمة أو نهايتها لتتكون كلمة جديدة مثل: Phone From Telephone ، وFlu From Influenza.

3- التحول الوظيفي

بعض الكلمات يتم تحويلها لتدل على معنى آخر، وتكتسب الكلمة نفسها معنى جديداً، مثل: GEEK التي كانت تستخدم لأداء الكرنفال، فأصحبت تعني "المهووس".

4- المزج أو الدمج

بعض الكلمات الجديدة تأتي من خلال جمع كلمات أخرى موجودة بالفعل أو أجزاء من كلمات موجودة مثل Internet التي جاءت بدمج Inter, Network وأيضاً مثل Airport.

5- الاختصارات

تلعب الاختصارات دوراً في تشكُّل الكلمات الجديدة، فبعض الكلمات الجديدة هي اختصار للحروف الأولى من كلمات موجودة بالفعل مثل: رادار (Radar (Radio Detecting and Ranging.

6- أسماء الأشخاص والأماكن ككلمات في اللغة

مع الوقت، قد تصبح أسماء الشخصيات والأماكن مفردات عامة، مثل كلمة Silhouette التي تعني "خيال" أو صورة ظلية، وجاءت من اسم Étienne de Silhouette، وكذلك أداة الساكسفون Saxophone التي جاءت من مخترعها الموسيقي البلجيكي Adolphe Sax، وهناك أمثلة كثيرة شبيهة، مثل: Boycott، وSandwich، وDiesel، وMarathon.

أيضاً، تُستخدم المصطلحات التي تعبر عن مذاهب فلسفية أو سياسية أو دينية على أسماء مؤسسيها مثل الماركسية والأفلاطونية، وتستخدم وحدات القياس على أسماء مخترعيها مثل: أمبير، وجول، وواط، وحتى تعميم الأسماء التجارية لتصبح أوصافاً عامة، مثل: الأسبرين وكلينكس.

7- تقليد الأصوات

يمكن أن تشمل الكلمات تقليد الأصوات الطبيعية أو أصوات الحيوانات على سبيل المثال، وتشترك اللغة العربية والإنكليزية ولغات أخرى في هذه الطريقة من تكوين وتشكيل الكلمات، فعلى سبيل المثال: يمكن أن تجد في العربية "طنين" و"خشخشة"، وفي الإنكليزية: Click، وDeep.

8- الأخطاء

تنشأ بعض الكلمات الجديدة بسبب الأخطاء، فوفقاً لقاموس أكسفورد الإنكليزي فهناك ما لا يقل عن 350 كلمة في قواميس الإنكليزية جاءت للغة بسبب أخطاء بحتة، مثل الأخطاء المطبعية وأصبح بعضها شائعاً مثل: حبيبة القلب Sweetheart التي جاءت من Sweetard التي تعني "الحلو".

وهناك إضافة إلى هذه المصادر، كلمات جديدة تدخل اللغة بسبب الاستخدام الشعبي أو استخدام اللاحقات والبادئات للتعبير عن فكرة جديدة في الحديث اليومي، أو إدخال الألفاظ الأجنبية للغة.