جيمس بوند ضحية كليوباترا: مخرج شهير بهوليوود يفضّل مصر على بريطانيا .. فهل يصلح ما أفسدته أنجلينا جولي؟

من أجل واحدة من أشهر ملكات مصر، سيتخلى أحد أكثر مخرجي هوليوود نجاحاً في الوقت الحالي عن إخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، لينضم إلى القائمة الطويلة لمن سقطوا ضحية عشق هذه المرأة المصرية عبر التاريخ.

المخرج الفرنسي الكندي دينيس فيلينوف، أصبح واحداً من أكثر المخرجين طلباً في هوليوود، وذلك في أعقاب فيلمه Blade Runner 2049 الذي وُصف بأنه "تحفة فنية" و"أفضل من الفيلم الأصلي".

فيلينوف على وشك ترك بصمته على النسخة الجديدة، من فيلم الممثلة الشهيرة إليزابيث تايلور الكلاسيكي الملحمي، الذي يروي قصة آخر ملوك مصر البطلمية "كليوباترا"، حسب تقرير لصحيفة Telegraph البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن موقع Deadline الأميركي، أن فيلينوف سوف يقوم "بإعادة تطوير" السيناريو القائم، الذي جرى العمل عليه من قِبَلِ العديد من الكُتَّاب المختلفين على مدار العقد الماضي، مع مخرجين كان من بينهم ديفيد فينشر، وجيمس كاميرون، وبول غرينغراس، والذين سبق جميعهم أنَّ ارتبطوا بالمشروع.

"جيمس بوند" يقع ضحية "كليوبترا"









ومن المُرجَّح أن يعيق هذا الأمر، اشتراك فيلينوف المحتمل في فيلم Bond 25، الذي كان بطله، الممثل الإنكليزي دانيال كريج، متحمساً لتوقيع المخرج الشهير عليه، حسبما ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية.

وكان فيلينوف سابقاً على قائمة مرشحين نهائية شملت مخرج فيلم Hell or High Water ديفيد ماكينزي، والمخرج الفرنسي يان ديمانج، الذي كان مسؤولاً عن فيلم الدراما "'71".

تسريب أنجلينا جولي









وحتى الآن، لم ترِد أيُّ أخبار حول إذا ما كانت أنجلينا جولي ستلعب دور البطولة في فيلم "كليوباترا" الخاص بفيلنوف؛ إذ إنها مرتبطة بالمشروع منذ فترةٍ طويلة.

وكانت الممثلة والمخرجة الأميركية قد قالت لموقع Hollywood Reporter الأميركي هذا الصيف، إنَّ "هناك سيناريو للفيلم، ولكنني لم ألتزم به".

وهذه المشاركة المحتملة لأنجلينا كانت مصدراً لواحدة من أكثر الرسائل الإلكترونية سيئة السمعة التي سُرِّبت في عام 2014 في أثناء الاختراق الذي حدث لشركة سوني؛ إذ وَصَفَ فيها المنتج سكوت رودين أنجلينا بأنَّها "ممثلة قليلة الموهبة ومدلَّلَة ومجنونة"، بعد أن حاولت الضغط على ديفيد فينشر ليتولى إخراج فيلم "كليوباترا". وانتهى الأمر باعتذار فينشر عن المشروع.

ويُقال إنَّ فيلينوف، الذي أخرج أفلاماً منها فيلم الإثارة وتجارة المخدرات Sicario، وفيلم الغموض Prisoners، وفيلم العام الماضي (2016) الذي لاقى نجاحاً تدريجياً Arrival- مرتبطٌ أيضاً بالنسخة الجديدة من فيلم المخرج ديفيد لينش Dune، والتي ذكر موقع Deadline أنَّ فيلينوف سيخرجه في أثناء عمله على فيلم Cleopatra.