بوراك أوزجيفيت وكرم بورسين لأول مرة في فيلم معاً.. عدوَّ أمام الكاميرا !

أعلن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عن مشاركته مواطنه كرم بورسين في فيلم جديد، ويعتبر ذلك المرة الأولى التي يتشاركان فيها عملاً فنياً.

وقد حوَّل بوراك جزءاً من منزله إلى ساحة قتالية؛ لتناسب تصوير بعض لقطات الفيلم الجديد؛ إذ سيكون هو وبورسين عدوَّين في هذا الفيلم.

ومن المنتظر أن يُعرض هذا الفيلم في 23 من فبراير/شباط 2018، بحسب صحيفة Hurriyet التركية.

وقد أعلنت زوجة أوزجيفيت، الممثلة التركية فهرية أفجان، عن حماستها الشديدة للفيلم، مؤكدةً أنه سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

وكان أوزجيفيت يتناول الطعام مع فهرية في أحد مطاعم مدينة إسطنبول، وعقب خروجه سأله الصحفيون عن أعماله الفنية القادمة ليعلن ذلك الخبر، بحسب صحيفة Aksam التركية.

وعلى صعيدٍ آخر، سيُعرض الجزء الثاني من فيلم "أخي أنا" الذي يؤدي بطولته بوراك أوزجيفيت، مع الممثل التركي مراد بوز، في نوفمبر/تشرين الثاني.