أردوغان: متفقون مع بوتين حول وحدة العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، إن بلاده وروسيا متفقتان على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والسورية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في أنقرة، الخميس.

وتطرق أردوغان إلى الاستفتاء على الانفصال الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق، قائلاً: "منطقتنا باتت أكثر هشاشة في الآونة الأخيرة، والاستفتاء لا يحمل أي شرعية وفق الدستور العراقي والقانون الدولي".

وأضاف: "لا يحق لأحدٍ الزج بمنطقتنا في النار، وتصعيد التوتر من أجل مصالح شخصية قصيرة المدى".

وعن الشأن السوري، قال الرئيس التركي: "أكدنا مع روسيا مرة أخرى، التزامنا بمواصلة الإرادة المشتركة والتعاون الوثيق حيال حل الأزمة السورية بالطرق السياسية".

من جانبه، أفاد بوتين بأن تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا أعطى زخماً لمباحثات جنيف.

وأردف: "تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا كان صعباً، لكننا حققنا نجاحاً كبيراً بفضل مبادرات الرئيس أردوغان".

ووصل بوتين، في وقت سابق من مساء الخميس، إلى العاصمة أنقرة، في زيارة رسمية، واستقبله أردوغان، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة.