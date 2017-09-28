دافعو الضرائب لن يتحملوا تكاليف رحلاتي.. وزير الصحة الأميركي سيدفع نفقات سفره بطائرات خاصة

قال توم برايس وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، إنه سيحرِّر شيكاً مصرفياً للحكومة يغطي نفقات تنقلاته في طائرات خاصة.

وقال برايس في بيان: "اليوم، سأحرِّر شيكاً شخصياً للخزانة الأميركية لتغطية نفقات تنقُّلي بطائرات خاصة... دافعو الضرائب لن يتحملوا أي تكلفة -ولو ضئيلة- مقابل مقعدي في تلك الطائرات".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه "ليس سعيداً" بتقارير عن أن برايس استقلَّ وهو في منصبه 24 رحلة جوية على الأقل في طائرات خاصة، منذ مايو/أيار. وقالت مجلة بوليتيكو، التي كانت أول من نشر تقريراً عن الرحلات، إن فاتورتها وصلت إلى 400 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.