بعد يومين على السماح للنساء بقيادة السيارات.. السعودية تعد قانوناً لمكافحة التحرش

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017.

ويأتي هذا التوجيه الملكي بعد يومين من إصدار الملك سلمان أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءاً من يونيو/حزيران القادم، وفق الضوابط الشرعية.

ونقلت جريدة "عكاظ" السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، عن مصادر (لم تسمها)، أنه "صدرت توجيهات عليا لوزارة الداخلية لإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ورفعه خلال 60 يوماً".

من جانبه، أفاد موقع "سبق" الإلكتروني بأن الملك سلمان وجّه وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام يجرّم التحرش ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين ويضمن الحفاظ على الآداب العامة.

ولم تعلن وكالة الأنباء السعودية رسمياً عن الأمر الملكي، كما لم تنفِ الجهات الرسمية ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية بهذا الصدد.