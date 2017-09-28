مصر ترفع أسعار كروت شحن الهواتف الجوالة بنسبة 36%

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الخميس 28 سبتمبر/ أيلول 2017 رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مقدماً بنسبة 36%، ابتداءً من الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017، لشركات الاتصالات الأربع -فودافون وموبينيل واتصالات- بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.



وقال مصدر لـ"اليوم السابع" المصرية، إن زيادة قيمة الكروت لن تتم، ولكن سيتم تخفيض قيمة المكالمات التي تقدمها، مضيفاً أنه على سبيل المثال، فإن كارت الشحن بـ10 جنيهات فسيعطي رصيداً بـ7 جنيهات، وكارت 100 جنيه سيباع بـ100 جنيه ويعطى رصيداً بـ70 جنيهاً.



وقالت شركة اتصالات مصر، في رسائل لعملائها منذ دقائق، إن أسعار كل كروت الشحن والشحن على الهواء زادت 10%.

وأضافت الشركة في الرسالة أن كارت الشحن فئة 10 جنيهات، أصبح سعره 11 جنيهاً، لكنه سيحصل على 3% رصيداً إضافياً.

وهو ما يعني أن الكارت سيعطي المستخدم رصيداً بقيمة 10.30 جنيه، (10 جنيهات رصيد أساسي و30 قرشاً رصيداً إضافياً يستخدم قبل الرصيد الأساسي للدقائق، والرسائل لاتصالات بسعر موحد 14 قرشاً من الرصيد الإضافي".