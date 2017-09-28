قبل أن يجيب عن "حكم الاحتفال بالعيد الوطني".. شاهِد القناة السعودية تقطع البث عن الشيخ الفوزان!

تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطعاً مصوراً يُظهر قطع البث في أثناء حديث عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، على القناة الرسمية السعودية واستبداله بمشاهد تراثية.

وخلال استضافة الفوزان في برنامج للفتاوى، وُجّه إليه سؤال عن مشروعية الاحتفال باليوم الوطني، مقابل تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

فأجاب الشيخ السعودي بأن "الحجة ليست مثال الناس ولو كثروا، الحجة بما جاء في الكتاب والسنة".

وتابع: "وجاء في الكتاب والسنة النهي عن محدثات الأمور"، راوياً الحديث النبوي الشريف "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"".

ولم تظهر بقية حديث الفوزان على الشاشة؛ إذ تم قطع البث عن البرنامج، وعرضت مشاهد تراثية.

وعن هذه الواقعة، أطلق رواد الشبكات الاجتماعية هاشتاغاً بعنوان #القناة_السعودية_تسيء_للعلامه_الفوزان، ونشروا عشرات التغريدات المؤيدة للشيخ السعودي.

وقال البعض إن سبب قطع البث عن الداعية السعودي هو أنه كان سيحرِّم الاحتفال بالعيد الوطني.

لان العلامة سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، ثابت ولا يتغير حسب المصالح ، فهم توجهه يضاد الشيخ

#القناة_السعودية_تسيء_للعلامه_الفوزان — درع الــوطــن 🇸🇦 (@saud_nuz) September 27, 2017

شيخنا درست عنده قرابة عشر سنين يصدع بالحق

ما سُئل عن شيء إلا أجاب عنه لا يخاف في الله لومة لائم

وارجعوا لفتوايه عندما سُئل عن الجنادربة ومعرض الكتاب

#القناة_السعودية_تسيء_للعلامه_الفوزان — ابن اسحاق #الأقصى (@ibn_eshaq) September 27, 2017

وقبل عدة أيام، احتفلت السعودية بعيدها الوطني الـ82، والذي شهد -لأول مرة- دخول النساء إلى الملاعب الرياضية، والاحتفال بهذا الشكل.