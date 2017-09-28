تسجيل جديد منسوب للبغدادي.. وهذا ما طلبه من أنصاره

دعا زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية"، أبو بكر البغدادي، في تسجيل صوتي منسوب إليه وتداولته حسابات جهادية على الإنترنت، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، أنصاره إلى "الصبر والثبات" في وجه "الكفار" المتحالفين ضدهم في سوريا والعراق.



وجاء في التسجيل: "لقد أيقن قادة (الدولة الإسلامية) وأجنادها أن الطريق الموصلة إلى النصر والتمكين هي الصبر والثبات أمام الكفار مهما انتفشوا وتحالفوا وحشدوا".



ويأتي نشر هذا التسجيل، الذي لا يمكن التأكد منه أو من تاريخه أو مكانه، في ظل خسائر عسكرية كبيرة تلحق بالتنظيم في سوريا على أيدي قوات النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، وفي العراق على أيدي القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية.



كما يأتي بعد تقارير روسية خصوصاً عن مقتل البغدادي.



وتابع التسجيل الموقّع من "مؤسسة الفرقان"، التي تنتج عادة التسجيلات الصوتية والمصورة لتنظيم "الدولة الإسلامية": "إننا، بحول الله وقوته، باقون، ثابتون، صابرون... لن تثنينا كثرة القتل والأسر وألم الجراح".



وتحدث عن "الدماء التي سُفكت" في "الموصل وسرت والرقة والرمادي وحماة"، مؤكداً أن "إرهاصات النصر العظيم والفتح الكبير بادية ظاهرة، ولا أدلّ من ذلك من اجتماع أمم الكفر، وعلى رأسهم أميركا وروسيا وإيران وغيرهم، على أرض الملاحم".