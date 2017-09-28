"حب أعمى" يصبح أول مسلسل تركي يترشح لجائزة Emmy العالمية

يستمر مسلسل Kara Sevda -أو "حب أعمى" كما يُعرف عربياً- في تحقيق النجاحات، حيث أصبح أول مسلسل تركي يترشح لجائزة Emmy العالمية المرموقة عن فئة "تلانوفيلا".

"Kara Sevda" Uluslararası Emmy Ödüllerinde Finale Kalan İlk Türk Dizisi! #karasevda #ayyapim A post shared by Ay Yapım (@ayyapim) on Sep 28, 2017 at 3:37am PDT

ويتنافس المسلسل مع مسلسلين من البرازيل وآخر من كندا، علماً أنه من بطولة بوراك أوزجيفيت (32 عاماً) ونصليهان آتاغول دوغلو (25 عاماً).

واكتسب "حب أعمى" شعبيةً كبيرةً دولياً؛ إذ تمت دبلجته إلى عدة لغات، من ضمنها الإيطالية والفارسية والإسبانية والعربية.

وأنتج المسلسل شركة Ay yapım التركية، وهو من إخراج هلال سارال. وانطلق على قناة Star التركية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ليمتد طيلة موسمين.

A post shared by Hilal Saral (@hilalsaral) on Sep 27, 2017 at 8:42am PDT

يحكي المسلسل قصة الفنانة الشابة (نيهان) التي تجد نفسها ملزمة بالتخلي عن حبها الحقيقي (كمال) لإنقاذ شقيقها من السجن، والإكراه على الزواج بشخص آخر (أمير).

A post shared by Hazal Filiz Tunalı / Actress (@hazalfilizkucukkose) on Apr 10, 2017 at 6:11am PDT

وقد حاز "حب أعمى" العديد من الجوائز المحلية، كما مُنح جائزة "لجنة التحكيم الخاصة" في جوائز سيئول الدولية الدرامية في عام 2016.

تم الإعلان عن الترشيحات لجوائز إيمي الدولية لعام 2017 من قِبل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، وذلك بـ44 مرشحاً في 11 فئة من 18 دولة.

ومن بين الدول الـ18 الممثلة، حصلت البرازيل على معظم الترشيحات، تليها المملكة المتحدة واليابان وفرنسا في الدور الثاني والثالث والرابع على التوالي.

يُذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بحفل يقام في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بفندق هيلتون في مدينة نيويورك الأميركية.