تعيين "متحدثة" باسم السفارة السعودية في واشنطن.. أول سيدة بمنصب دبلوماسي رفيع يثير الجدل بين لباقتها وحجابها

في خطوة جديدة ومفاجئة، عيَّنت وزارة الخارجية فاطمة سالم باعشن متحدثةً رسميةً باسم السفارة السعودية في واشنطن؛ لتكون أول سيدة سعودية بذلك المنصب.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الإصلاحات الاجتماعية التي تقودها الحكومة السعودية لتعزيز مكانة المرأة السعودية في المجتمع.

وكانت آخر تلك التطورات، قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، والذي حظي بترحيب دولي واسع النطاق.

فاطمة، حاصلة على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو. وشغلت مناصب قيادية عدة، أبرزها مديرة في مؤسسة "الجزيرة العربية" بالعاصمة الأميركية.

@FatimahSBaeshen فاطمة باعشن خليط من

لغة +منطق+فصاحة+بياناَ+إدراك.. مثال يفتخر بك... #السعودية — Ahmed Alibrahim (@analibrahim1) September 27, 2017

عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامَي 2014 و2017. وتشمل مجالاتها الرئيسية سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصاديّاً.

عملت فاطمة كذلك، مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

وكتبت فاطمة باعشن تغريدة باللغة الإنكليزية عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "فخورة بأن أخدم السفارة السعودية لدى أميركا كمتحدث رسمي لها، داعيةً الله بالتوفيق والسداد".

Proud to serve the @SaudiEmbassyUSA as the spokeswoman. I'm grateful for the opportunity, the support, and well wishes #KSA — Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) September 26, 2017

وتعتبر فاطمة باعشن أول امرأة سعودية يتم تعيينها في منصب المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة على مستوى العالم.

وحظي قرار تعيين فاطمة بضجة واسعة في تويتر، حيث رحَّب العديد من السعوديين والخليجيين بالقرار، الذي وصفوه بأنه إنجاز آخر تضيفه المرأة السعودية إلى رصيدها.

#الشعب_يرفض_قياده_المراه_2#اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه

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المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمه باعشن @FatimahSBaeshen في لقاء مع سي ان ان وكما هو ملاحظ بالفيديو

طلاقة في الكلام وقوة في الردود رغم محاولة المذيعة احرجها.

اللقاء كامل لمن يرغب بالمشاهده https://t.co/6JPskvIC1V pic.twitter.com/sdi1FKaosY — BN.Alamri #KSA🎵 (@DrBandr14) September 28, 2017

لكن، على الجانب الآخر، انتقد آخرون القرار لأسباب مختلفة.

بعد تعيين الاستاذه فاطمة باعشن كأول سعودية متحدثة بإسم سفارة السعودية بواشنطن

اعتقد ان حرمة التبرج والاختلاط مسألة وقت pic.twitter.com/XDiI6fkGxp — فهــد (@90fahad_q8) September 28, 2017

هذا الكلام صحيح بشرط أن تمثل المجتمع

بقيمه الإسلامية وأبرز سمه تميز المرأة السعودية حجابها



أمثال هؤلاء يبيعونك عندأول أزمه وتجارهم خير دليل — صالح (@saleh0908) September 27, 2017

المرأة السعودية والعلاقات مع الولايات المتحدة

وتعليقاً على هذا الخبر، قال الدكتور خالد البنوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالرياض، إن الهدف من تعيين امرأة سعودية في منصب دبلوماسي حساس، خاصة أن الأمر يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، هو إيصال رسالة بأن المرأة السعودية تحظى بدعم كامل من القيادة العليا، و"ليس كما تدّعي بعض وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية، بأن المرأة السعودية ما زلت في الصفوف الخلفية"، على حد تعبيره.

وأضاف البنوي لـ"هاف بوست عربي" أنه "ليس بالمستبعَد أن نجد سعوديات يتقلدن مناصب وزارية أو دبلوماسية متقدمة، وكنا قد سمعنا أن العديد من السعوديات يترأسن مجالس إدارة لشركات وبنوك"، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة سيمنحهن مزيداً من الدعم والتشجيع لمواصلة التقدم.