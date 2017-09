تعيين "متحدثة" باسم السفارة السعودية في واشنطن.. أول سيدة بمنصب دبلوماسي رفيع يثير الجدل بين لباقتها وحجابها

في خطوة جديدة ومفاجئة، عيَّنت وزارة الخارجية فاطمة سالم باعشن متحدثةً رسميةً باسم السفارة السعودية في واشنطن؛ لتكون أول سيدة سعودية بذلك المنصب.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الإصلاحات الاجتماعية التي تقودها الحكومة السعودية لتعزيز مكانة المرأة السعودية في المجتمع.

وكانت آخر تلك التطورات، قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، والذي حظي بترحيب دولي واسع النطاق.

فاطمة، حاصلة على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو. وشغلت مناصب قيادية عدة، أبرزها مديرة في مؤسسة "الجزيرة العربية" بالعاصمة الأميركية.

عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامَي 2014 و2017. وتشمل مجالاتها الرئيسية سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصاديّاً.

عملت فاطمة كذلك، مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

وكتبت فاطمة باعشن تغريدة باللغة الإنكليزية عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "فخورة بأن أخدم السفارة السعودية لدى أميركا كمتحدث رسمي لها، داعيةً الله بالتوفيق والسداد".

Proud to serve the @SaudiEmbassyUSA as the spokeswoman. I'm grateful for the opportunity, the support, and well wishes #KSA

