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بالصور.. ابنتا سيلفستر ستالون الحسناوان يبعن المعكرونة في أزقة إيطاليا الشعبية!

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STALLONE
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ظهرت كل من سيستين وصوفيا ستالون، ابنتي النجم العالمي سيلفستر ستالون، في إعلان جديد للماركة العالمية "Dolce and Gabbana".


Emotioneyes Makeup Collection campaign ~ shot in a beautiful, old town in Bari 👁

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وشاركت الشابتان في حملة إعلانية لخط المكياج الخاص بالماركة. وصُوِّر الإعلان بأحياء بلدة باري في جنوب إيطاليا.



وظهرت الأختان سيستين (19 سنة) وصوفيا (21 سنة)، وهما تتجولان في الأزقة الشعبية للبلدة، قبل أن يلتقيا سيداتٍ عجوزاتٍ من سكان البلدة.



وفي أحد مشاهد الفيديو، كانت الشقيقتان تبيعان المعكرونة أوريشيت.



وليست هذه هي المرة الأولى، التي تقوم فيها ابنتا النجم بتصوير إعلان لصالح "دولتشي آند غابانا". وتحاول سيستين، منذ مدة، أن تكون عارضة أزياء محترفة، وكان ولدها قد أشاد بعملها.


Dolce Kings

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وكانت الشقيقات الثلاث، بنات النجم العالمي، قد ظهرن بإطلالة بهية في أسبوع الموضة بنيويورك.



stallone family

 

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