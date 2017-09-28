بالصور.. ابنتا سيلفستر ستالون الحسناوان يبعن المعكرونة في أزقة إيطاليا الشعبية!

ظهرت كل من سيستين وصوفيا ستالون، ابنتي النجم العالمي سيلفستر ستالون، في إعلان جديد للماركة العالمية "Dolce and Gabbana".

Emotioneyes Makeup Collection campaign ~ shot in a beautiful, old town in Bari 👁 A post shared by SOPHIA (@sophiastallone) on Sep 19, 2017 at 3:46pm PDT

The most important rule? Keep having fun! @sistinestallone and @sophiastallone enjoying the shooting of the #DGEmotionEyes campaign with the generations of Bari locals! #DGBeauty Photo by @davide.gallizio A post shared by Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) on Sep 20, 2017 at 8:26am PDT

وشاركت الشابتان في حملة إعلانية لخط المكياج الخاص بالماركة. وصُوِّر الإعلان بأحياء بلدة باري في جنوب إيطاليا.

Pasta, Amore e... Emotioneyes! Discover the new Emotioneyes Make Up Collection and campaign with @sistinestallone and @sophiastallone and experience the possibilities to show emotions through these endless looks. #DGEmotionEyes #DGBeauty Photo by @morellibrothers @lucamariamorelli @alessandromariamorelli A post shared by Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) on Sep 16, 2017 at 4:56am PDT

وظهرت الأختان سيستين (19 سنة) وصوفيا (21 سنة)، وهما تتجولان في الأزقة الشعبية للبلدة، قبل أن يلتقيا سيداتٍ عجوزاتٍ من سكان البلدة.

@sistinestallone and @sophiastallone complete their endless Emotioneyes Make Up look and are ready to learn the art of making Orecchiette pasta! #DGEmotionEyes #DGBeauty #makeup Photo by @davide.gallizio A post shared by Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) on Sep 19, 2017 at 11:52am PDT

وفي أحد مشاهد الفيديو، كانت الشقيقتان تبيعان المعكرونة أوريشيت.

@sistinestallone and @sophiastallone take us through the old town of Bari as they spark conversation and dance with locals, ultimately learning the art of making Orecchiette pasta. #DGEmotionEyes #DGBeauty A post shared by Dolce & Gabbana Beauty (@dgbeauty) on Sep 17, 2017 at 6:57am PDT

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تقوم فيها ابنتا النجم بتصوير إعلان لصالح "دولتشي آند غابانا". وتحاول سيستين، منذ مدة، أن تكون عارضة أزياء محترفة، وكان ولدها قد أشاد بعملها.

Dolce Kings A post shared by Sistine🕊 (@sistinestallone) on Jan 16, 2017 at 6:36am PST

وكانت الشقيقات الثلاث، بنات النجم العالمي، قد ظهرن بإطلالة بهية في أسبوع الموضة بنيويورك.







