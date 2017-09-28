بالصور.. ابنتا سيلفستر ستالون الحسناوان يبعن المعكرونة في أزقة إيطاليا الشعبية!

ظهرت كل من سيستين وصوفيا ستالون، ابنتي النجم العالمي سيلفستر ستالون، في إعلان جديد للماركة العالمية "Dolce and Gabbana".
وشاركت الشابتان في حملة إعلانية لخط المكياج الخاص بالماركة. وصُوِّر الإعلان بأحياء بلدة باري في جنوب إيطاليا.
Pasta, Amore e... Emotioneyes! Discover the new Emotioneyes Make Up Collection and campaign with @sistinestallone and @sophiastallone and experience the possibilities to show emotions through these endless looks. #DGEmotionEyes #DGBeauty Photo by @morellibrothers @lucamariamorelli @alessandromariamorelli
وظهرت الأختان سيستين (19 سنة) وصوفيا (21 سنة)، وهما تتجولان في الأزقة الشعبية للبلدة، قبل أن يلتقيا سيداتٍ عجوزاتٍ من سكان البلدة.
وفي أحد مشاهد الفيديو، كانت الشقيقتان تبيعان المعكرونة أوريشيت.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي تقوم فيها ابنتا النجم بتصوير إعلان لصالح "دولتشي آند غابانا". وتحاول سيستين، منذ مدة، أن تكون عارضة أزياء محترفة، وكان ولدها قد أشاد بعملها.
وكانت الشقيقات الثلاث، بنات النجم العالمي، قد ظهرن بإطلالة بهية في أسبوع الموضة بنيويورك.