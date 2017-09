مؤامرة أهدافها مادية.. سر حمل كلوي وكيم وكايلي كاردشيان

"إنه أمر شائن "، ضجيج أثير على الإنترنت، بعد ورود أنباء بأنَّ كلوي، وكيم، وكايلي كاردشيان سينجبن أطفالهن قريباً!

ورغم أن الحمل أمر متوقع وطبيعي بالنسبة لهؤلاء النساء المفعمات بالأنوثة، فإن العديد من الأشخاص تساءلوا إن كانت هناك مؤامرة في الأمر، بينما سخر البعض الآخر من تلك المزاعم.

"فهل وصلت عبقرية كريس جينر، والدة السيدات الثلاث، لأن تُخطط بأن تحظى بأحفادٍ من بناتها الثلاث في الوقت ذاته؟"، هكذا تساءل تقرير لموقع Celebrity Insider الأميركي.

حتى أن مغردًا قال أن الأم تعمل بجد وتفوقت على الشيطان ذاته!

Kim, Kylie, and Khloe Kardashian all pregnant at once? The devil is working hard but Kris Jenner is working harder pic.twitter.com/59VU8l2W8f — justin (@JUSTlNW) September 26, 2017

وعلق موقع "Indy100": "من المتوقع أن يكون هذا المسلسل، الذي عرف بجاذبيته، أكثر إثارة مع توقع إنجاب ثلاثة من نجومه في وقت واحد".

ونشر عدة تغريدات تتنبأ بأن تتحول هذه الولادات الجديدة إلى منجم ذهب للأم كريس زعيمة العائلة، وستجذب المزيد من المشاهدين إلى برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، الذي سيُعرض موسمه الـ14 قريباً وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاقه.

Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner all pregnant right before the new season of KUWTK? Kris Jenner's just sitting there like pic.twitter.com/2onyeHukpx — 🦄✨Taylor✨🦄 (@Tayhoj) September 26, 2017

إذ تنبأ المغردون بأن يدعم الأطفال المنتظَرون استمرار البرنامج 10 سنوات أخرى، فهم -ولا شك- مادة خصبة تعطيه زخماً مطلوباً.

لماذا هو أمر شائن؟

موقع Celebrity Insider وصف ما حدث بأنه "أمرٌ شائن جُن جنون الجماهير على أثره!"؛ إذ ينتشر على الإنترنت بين الجماهير معتقدٌ مفاده أنَّ الحمل هو مجرد خطة لترويج مسلسلهن التلفزيوني Keeping Up with the Kardashians ورفع نسب مشاهدته، إلى جانب عدة أسباب أخرى.

وهو ما تجلى في تغريدة أحد الأشخاص على تويتر، عارضاً فيديو كوميدياً يصحبه تعليق ساخر يقول فيه: "هذا أنا في محاولةٍ مني للتأكد من كون حقيقة حمل كايلي وكلوي في الوقت ذاته خطةً للترويج لمسلسلهن التلفزيوني ورفع نسب مشاهدته".

Me trying to decide whether or not Kylie and Khloe being pregnant around the same time is a conspiracy to boost Kardashian ratings... pic.twitter.com/tAHIqbN1X7 — King Caalos (@Ccosina97) September 26, 2017

فيما خمّن آخر قائلاً: "نظرية مؤامرة: أرادت كيم أن تنجب طفلين آخرين، ومن الواضح أنَّ كايلي وكلوي ستقومان بذلك نيابةً عنها".

وقال مستخدمٌ آخر على تويتر إنَّ كريس ربما هي من سربت قصة حمل كلوي.

وعبر مغردون آخرون عن ضيقهم من حقيقة الحديث عن حمل كلوي في الوقت الذي يحاولون فيه تصديق أن كيلي ذات العشرين عامًا حاملٌ بالفعل.

بينما نشر شخصٌ تغريدة ساخرة، أرفق معها صورة عارضة الأزياء الأميركية بلاك شينا من حلقةٍ في مسلسلٍ لها مع روب كاردشيان عندما كانت تسأله: "هل ما زلت تتواصل مع الـ(...)؟ نعم، أم لا؟!"، ولكن باستخدام كلماتٍ أخرى؛ إذ سأل صاحب التغريدة: "هل حقاً كلوي كاردشيان حامل، نعم أم لا؟".



IS KHLOE KARDASHIAN PREGNANT YES OR NO???? pic.twitter.com/mr4PSPz71P — Sarah Wainschel (@Swainsch) September 26, 2017

ما الحقيقة إذن؟!

ولكن مصدرٌ مُطلِّع أكد أنَّ كلوي تنتظر طفلها الأول من لاعب كرة السلة تريستان تومسون، حسب موقع Celebrity Insider.

وجاء هذا بعد أيامٍ فقط من علم الجمهور أنَّ كايلي تنتظر طفلها الأول من صديقها مغني الراب ترافيس سكوت.

وقال المصدر إنَّ كلوي وكايلي ستلدان في الوقت نفسه، وإنَّهما في الشهر الرابع من الحمل.

وعلاوةً على ذلك، فإن كيم والمغني كاني ويست ينتظران طفلهما الثالث عن طريق أم بديلة في يناير/كانون الثاني 2018، وهي أخبارٌ أدهشت جمهور البرنامج، حسب الموقع.