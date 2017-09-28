بعد إعلانها مضاعفة حجم التغريدة إلى 280 حرفاً.. تويتر تحرم ترامب من التغريد بأكثر من 140!

أعلنت تويتر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يكون من بين المستخدمين الذين ستُتاح لهم فرصة تجربة كتابة تغريدات مكونة من 280 حرفاً، وذلك بحسب تصريحات بيز ستون أحد مؤسسي تويتر.

وقال ستون ذلك في رده على تغريدة ساخرة من مستخدم، قال فيها: "شكراً بيز ستون وجاك دورسي على إعطاء دونالد ترامب مساحة مضاعفة في تغريداته بدل حل مشكلة الفوضى العارمة التي يحدثها مع 140 حرفاً".

ليردَّ بأنه ليس ضمن مجموعة تجريب تلك الخاصية الجديدة؛ إذ اختار موقع تويتر مجموعة صغيرة من المستخدمين لتجربة خاصية التغريد بعدد كلمات مضاعف.



He's not in the test group. — Biz Stone (@biz) September 26, 2017

يأتي انتقاد أكثر من مغرد للخاصية الجديدة التي أطلقتها تويتر؛ لأنها ستعطي فرصة أكبر لترامب بكتابة مزيد من التغريدات التي تسبب جدلاً.

وذلك بعد إعلان تويتر، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، عزمها زيادة الحد الأقصى للتغريدات إلى 280 حرفاً، وذلك في مساعدة لمستخدميها على التعبير أكثر عن أفكارهم، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".



وقالت الشركة في بيان: "وجدنا أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة حين تغريدهم باللغتين الإنكليزية والعربية، ويصلون إلى الحد الأقصى المسموح به للحروف (140 حرفاً) بسرعة، ومن دون إتمام الفكرة لكي توائم التغريدة هذا الحد، فيضطرون إلى محو كلماتٍ ربما تحمل معنى هاماً".

وأضافت تويتر: "فيما لا يواجه تلك المشكلةَ هؤلاء الذين يغردون بلغة أُخرى مثل اللغة اليابانية، كما تشير أبحاثنا، فلغات مثل اليابانية والصينية والكورية تحمل كلماتها كمّاً أكثر من المعلومات عكس اللغة الإنكليزية والعربية والفرنسية والإسبانية”.

وتابع البيان: "ليتمكن كل شخص في جميع أنحاء العالم من التعبير عن نفسه بسهولة، تعمل تويتر على إطالة الحد الأقصى إلى 280 حرفاً، في اللغات المتأثرة بضغط الكلمات، والتي تشمل جميع اللغات ما عدا اليابانية، والصينية والكورية".

وكشفت الشركة أنها أتاحت التغريدات بالعدد الجديد لمجموعة صغيرة فقط من المستخدمين في الوقت الحالي. وقالت: "نحن نتفهم أن العديد منكم يواصل التغريد منذ سنوات، وقد يُنشئ ذلك ارتباطاً عاطفياً مع الحروف الـ140- لقد شعرنا بذلك أيضاً".

حب ترامب تويتر أحرجه مراراً

حب ترامب لتويتر أحرجه أمام متابعيه بسبب أخطائه الإملائية وكتابته كلمات غريبة.

ففي 30 مايو/أيار 2017، ترك الملايين حائرين في معنى كلمة "كوفيف" التي استخدمها في إحدى تغريداته.







that was the moment Trump became prsiduvhirw pic.twitter.com/fKVPPNVFH0 — Anthony Brian Smith (@AnthonyBLSmith) May 31, 2017





وفي 19 أغسطس/آب 2017، استخدم كلمة مكونة من 4 أحرف، فبعث إليه حسابُ المنصة الاجتماعية لقاموس ميريام وبستر بتذكير لطيف بالهجاء الصحيح لها.





Trump makes the same spelling mistakes two tweets in a row. 😂😂😂 pic.twitter.com/N5q7TaKk9i — Erick Fernandez (@ErickFernandez) August 19, 2017



