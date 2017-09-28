50Cent رفض تلطيخ سمعته مع ترامب.. هذا هو العرض الذي تلقاه من الرئيس الأميركي

زعم مُغنِّي الراب الأميركي فيفتي سنت، أنَّ فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عرض عليه 500 ألف دولارٍ ليظهر في حملة ترامب الرئاسية.

وكان المغني والمُمثِّل الأميركي يتحدَّث عن إدارة ترامب على محطة الإذاعة الأميركية "هوت 97" حين ذكر عرض ترامب، مضيفاً أنَّه يعتقد أنَّ الدافع وراء ذلك كان الرغبة في اجتذاب الناخبين ذوي البشرة السوداء، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وقال فيفتي سنت، واسمه الحقيقي كرتس جاكسون: "قبل فوزه في الانتخابات، كانوا (فريق حملة ترامب الرئاسية) يعانون مشكلاتٍ للحصول على أصوات الأميركيين الأفارقة. وأرادوا أن يدفعوا لي 500 ألف دولارٍ كجزءٍ من الحملة لمجرَّد الظهور فيها".

وكشف جاكسون أنَّه رفض العرض، لما يمكن أن يُسبِّبه من تلطيخٍ لسمعته. وأضاف: "قلت لنفسي: لا، هذه أموالٌ ملوَّثة، ولا تستحق فعل ذلك لأجلها!".

ويعتبر 50 سنتاً، من أنجح مغني الراب على مر التاريخ، حيث بلغ ذروة شهرته مع بداية الألفينات، إلا أن نجمه خفت خلال السنوات الأخيرة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدَّث فيها جاكسون علانيةً عن ترامب هذا الأسبوع؛ إذ كان مُغنِّي الراب قد ذكر رأيه كذلك عن ترامب في برنامج "ذا فيو" الحواري الأميركي يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول، مختتماً حديثه بعبارة: "علينا التخلُّص منه".

ويستمتع جاكسون، الذي تأخر إصدار ألبومه السادس Street King Immortal منذ عام 2011، حالياً، بنجاح مسلسل الجريمة "باور"، الذي يُنتجه ويلعب فيه دور البطولة كتاجر مُخدِّرات اسمه كنان ستاركس.

وبعد بثِّ المسلسل عبر شركة نتفليكس في المملكة المتحدة، جاء المسلسل اعتباراً من شهر مايو/أيار في المركز الثاني بقائمة المسلسلات الأكثر مُشاهدةً على الباقة المُميَّزة في الولايات المتحدة بعد مسلسل Game of Thrones.