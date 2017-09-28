شريف مدكور: عمري 45 سنة.. ولهذا السبب لن أستطيع إنجاب الأطفال

أوضح المذيع المصري شريف مدكور سبب عزوفه عن الزواج وعدم إنجاب أطفال، من خلال برنامجه "شارع شريف"، هو عدم قدرته على تحمل مسؤولية تربية طفل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع.

وأشار مدكور إلى معرفته بأن البعض يسخر من عدم زواجه حتى الآن، خاصة أنه يبلغ 45 عاماً، إلا أنه يؤكد أن تربية الأطفال مسؤولية كبيرة لا يقدر عليها كثير من الآباء.

وفي اللقاء نفسه، أضافت إحدى ضيفاته أنه قد يكون قادراً على الإنجاب ولكنه يرفض الأطفال تربيهم، إلا أنه استطر قائلا وربما لا أكون غير مستعد للإنجاب.

ويعرف عن مدكور تقديمه للبرامج الأسرية التي تهم المرأة و الأسرة، وكثيراً ما يستضيف الأطفال لاكتشاف مواهبهم.