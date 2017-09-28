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داعية سعودي: لا داعي لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة.. كيف ردَّ عليه السعوديون؟

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Men and women walk past closed stores, including a Zara clothing store, operated by Industria de Diseno Textil SA (Inditex), right, during prayer time at the Al Yasmin mall in Jeddah, Saudi Arabia, on Sunday, Aug. 6, 2017. After relying on oil to fuel its economy for more than half a century, Saudi Arabia is turning to its other abundant natural resource to take it beyond the oil age -- desert. Photographer: Tasneem Alsultan/Bloomberg via Getty Images | Bloomberg via Getty Images

عبّر الداعية السعودي سليمان‭ ‬الطريفي، عبر تغريدة بصفحته الرسمية على تويتر، عن رغبته في إبقاء الصيدليات ومحطات الوقود مفتوحة خلال أوقات الصلاة.

وقال الداعية السابق في إدارة الإفتاء والدعوة والإرشاد وفي وزارة الشؤون الإسلامية، إنه يجب أخذ "قرار حازم وحاسم بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل في أوقات الصلاة".

وأكد الطريفي، في التدوينة نفسها، أهمية صلاة الجماعة، موضحا أن للقرار مبررات كثيرة.



وأثارت تغريدة الطريفي ردود فعل واسعة؛ إذ دشّن بعض السعوديين وسماً على تويتر تحت اسم #إغلاق_المحلات_أوقات_الصلاة، يحتجون من خلاله على مطالب الداعية.

ورأى حساب باسم سحر، أن الهدف من هذه الدعوة هي "العلمنة وليس الحقوق".



واستشهد حساب باسم ماجد النفيعي بالآية القرآنية التي تقول "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ".



واعترض حساب باسم منال العنزي على دعوة الشيخ، بالقول: "افتحوا الكنائس أيضاً حتى نكون راقين".



ودعا حساب باسم هتان الصبحي إلى طرد كل من يطالب بذلك خارج البلد.



في المقابل، قال حساب باسم خضر المقعدي، إن "عدم إغلاق المحلات لا يعني ترك الصلاة ومنع إقامتها".



وكتب حساب باسم هيفاء أن المدارس أيضاً تغلق وقت الصلاة بأمر من الهيئة، منتقدة ذلك.



واتفق مغرد آخر مع دعوة الشيخ، معتبراً أن "للسعوديين ديناً خاصاً بهم غير دين الإسلام".



يذكر‭ ‬أن‭ ‬الطريفي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المنادين‭ ‬بالسماح‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬منعٌ‭ ‬لحق‭ ‬من‭ ‬حقوقها،‭ ‬وحذر "من ‬إدخال‭ ‬سائق‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬أسرتنا‭ ‬وحياتنا‭."‬

وليست‭ ‬هذه هي المرة‭ ‬الأولى‭ ‬للطريفي، التي تثير فيها دعواته الجدل، ففي سنة 2014 طالب‭ ‬بالسماح‭ ‬للمرأة‭ ‬بكشف‭ ‬وجهها،‭ ‬مؤكداً،‭ ‬أن‭ ‬‮ "الأحاديث‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬النبوية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬إباحة‭ ‬كشف‭ ‬المرأة‭ ‬لوجهها‭ ‬ومن‭ ‬أرادت‭ ‬تغطيته‭ ‬فلها‭ ‬ذلك‮".‬

 

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