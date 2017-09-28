داعية سعودي: لا داعي لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة.. كيف ردَّ عليه السعوديون؟

عبّر الداعية السعودي سليمان‭ ‬الطريفي، عبر تغريدة بصفحته الرسمية على تويتر، عن رغبته في إبقاء الصيدليات ومحطات الوقود مفتوحة خلال أوقات الصلاة.

وقال الداعية السابق في إدارة الإفتاء والدعوة والإرشاد وفي وزارة الشؤون الإسلامية، إنه يجب أخذ "قرار حازم وحاسم بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل في أوقات الصلاة".

وأكد الطريفي، في التدوينة نفسها، أهمية صلاة الجماعة، موضحا أن للقرار مبررات كثيرة.

نحتاج إلى قرار حازم وحاسم بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل في أوقات الصلاة،مع التأكيد على أهمية صلاة الجماعة،مبررات هذا القرار كثيرة — سليمان الطريفي (@alturifi1) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وأثارت تغريدة الطريفي ردود فعل واسعة؛ إذ دشّن بعض السعوديين وسماً على تويتر تحت اسم #إغلاق_المحلات_أوقات_الصلاة، يحتجون من خلاله على مطالب الداعية.

ورأى حساب باسم سحر، أن الهدف من هذه الدعوة هي "العلمنة وليس الحقوق".

انتهت احتياجات المواطن وأولويات الإصلاح، وصارت قضية"متسلقي الحقوق"٥دقائق صلاة بين العبد وربه!

هدفهم علمنه لا حقوق!#اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه — سَــحـر (@Sahar_2rk) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

واستشهد حساب باسم ماجد النفيعي بالآية القرآنية التي تقول "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ".

#اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه

قال سبحانه فيمن تلهيهم تجارتهم وبيعهم عن الصلاة في المسجد(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) pic.twitter.com/0EF8kh21zf — ماجد النفيعي 🇸🇦 (@maged_okaz) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

واعترض حساب باسم منال العنزي على دعوة الشيخ، بالقول: "افتحوا الكنائس أيضاً حتى نكون راقين".

#اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه

شدو حيلكم شوي وقولوا طفوا مكبرات الاذان تسبب ازعاج للي فالبيوت وافتحوا الكنائس عشان نكون راقين.. جد تراكم مصختوها — ♡منال العنزي ♡ (@mnnaal6) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ودعا حساب باسم هتان الصبحي إلى طرد كل من يطالب بذلك خارج البلد.

اذا لاتستطيع الانتظار عشر دقائق انقلع برا البلد ، يجب على المسؤولين وضع حد لمثل هذه التجاوزات الوضع زاد عن حده #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه — هتان الصبحي 🇸🇦 (@h_alragi) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

في المقابل، قال حساب باسم خضر المقعدي، إن "عدم إغلاق المحلات لا يعني ترك الصلاة ومنع إقامتها".

#إغلاق_المحلات_أوقات_الصلاة عدم أغلاق المحلات لايعني ترك الصلاة و منع اقامتها — خضر المقعدي (@kdrali) ١٤ يونيو، ٢٠١٢

وكتب حساب باسم هيفاء أن المدارس أيضاً تغلق وقت الصلاة بأمر من الهيئة، منتقدة ذلك.

حتى المدارس تقفل وقت الصلاة لما جيت آخذ بنتي من الحضانه قالوا مقفل الباب وقت الصلاة بأمر من الهيئة 😳 عجبي!! #اغلاق_المحلات_اوقات_الصلاة — Haifa (@umkhalidi) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

واتفق مغرد آخر مع دعوة الشيخ، معتبراً أن "للسعوديين ديناً خاصاً بهم غير دين الإسلام".

انت ايش دينك

مسلم



وانت؟

ديني سعودي



حسبي الله على من عطل حياتنا خمس مرات يوميا بإسم الدين

والدين منهم براء



#إغلاق_المحلات_أوقات_الصلاة — برخووش (@bar5osh) ١٩ أغسطس، ٢٠١٥

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الطريفي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المنادين‭ ‬بالسماح‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬منعٌ‭ ‬لحق‭ ‬من‭ ‬حقوقها،‭ ‬وحذر "من ‬إدخال‭ ‬سائق‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬أسرتنا‭ ‬وحياتنا‭."‬

وليست‭ ‬هذه هي المرة‭ ‬الأولى‭ ‬للطريفي، التي تثير فيها دعواته الجدل، ففي سنة 2014 طالب‭ ‬بالسماح‭ ‬للمرأة‭ ‬بكشف‭ ‬وجهها،‭ ‬مؤكداً،‭ ‬أن‭ ‬‮ "الأحاديث‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬النبوية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬إباحة‭ ‬كشف‭ ‬المرأة‭ ‬لوجهها‭ ‬ومن‭ ‬أرادت‭ ‬تغطيته‭ ‬فلها‭ ‬ذلك‮".‬