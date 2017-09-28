كيف أتعامل مع الفوضى في خزانتي؟ أشياء مهمة لتضمن الترتيب في بيتك

بين عشرات البلوزات والبنطلونات والفساتين، يمكن للفتيات تنظيم خزانة ملابسهن والتخلص من الفوضى لتصبح كغرفة ملابس نجمات السينما.









إذا كانت تواجهك مشاكل في تنظيم خزانة ملابسك، وليس لديك أدراج ولا شماعات كافية لتعليق الملابس، فقد تساعدك نصائح يقدمها لك موقع fb.ru الروسي في التعامل مع فوضى خزانتك وإيجاد سبل سهلة وعملية لحل أكثر المشاكل شيوعاً لتنظيم الملابس دون أي عناء.

ليس هناك مكان لتخزين الملابس المستخدمة غير المتسخة

غالباً، ما يكون لدى الفرد زوج من الجينز يستعملهما عند الذهاب إلى المتجر، أو في نزهة مع الكلب، أو غيرها من النشاطات اليومية. وهذه الملابس لا تكون متسخة، مما يعني أنه لا يمكن إرسالها بصفة فورية إلى المغسلة، إلا أنها لا توضع في خزانة الملابس؛ نظراً إلى كثرة استخدامها.

في المقابل، بدلاً من وضعها على كرسي بغرفة النوم، من الممكن اتخاذ زاوية منفصلة في الخزانة لوضع مثل هذه الملابس. فعلى سبيل المثال، من الممكن اختيار قسم أو رف معين في الخزانة لوضع الملابس الأكثر استخداماً.

ونتيجة لهذه الخطوة العملية، لن تجد أشياءك منتشرة في جميع أنحاء الغرفة، كما ستجد أن خزانة ملابسك الخاصة منظَّمة بطريقة مثالية. وعلى هذا الأساس، تعد مثل هذه التدابير فعالة جداً؛ لذا من الضروري اتباعها.

لا إضاءة

إذا لم يكن هناك إضاءة كافية في خزانة الملابس الخاصة بك، فمن المتوقع أن تنشأ الفوضى بسرعة.

ولكن، قد يعتبر البعض أن تجهيز الخزانة بمصابيح أمر غير ضروري أو مكلف؛ لذا من الممكن استخدام شرائط مضيئة، أو مصابيح صغيرة ومشرقة تعمل مع البطاريات. فمثلاً، لن تجد صعوبة في التمييز بين السراويل الزرقاء الداكنة والسوداء.

من جهة أخرى، يسهم وجود الإضاءة الكافية بالخزانة في تحسين عملية التخزين ووضع الأشياء بدقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه نصيحة بسيطة إلا أنها فعالة جداً، كما ستكون النتيجة مثيرة للإعجاب.

ليس هناك كرسي صغير

إذا كان من الصعب الوصول إلى الرفوف العليا، فسيصعب استخدامها وسيؤثر ذلك على عملية تخزين الملابس. لذا من المهم الحصول على كرسي صغير يسهُل الوقوف فوقه.

وسيكون عليك وضع الكرسي في الزاوية واستخدامه عند الحاجة؛ حتى تتمكني من استخدام مساحة الخزانة كاملة.

ومع توافر كرسي صغير، سيكون من الممكن السيطرة على تنظيم جميع الرفوف. بالإضافة إلى ذلك، سيمكِّنك الكرسي من الجلوس بشكل مريح عند تنظيم الأحذية أو الرفوف السفلية.

ليس هناك وسائل تنظيم لأبواب الخزانات

تعد أبواب الخزانة مساحة جيدة لتخزين بعض أنواع الملابس. بطبيعة الحال، هذا لا يتناسب مع جميع أنواع الأبواب، ولكن بعضها من الممكن استخدامه بطريقة مثالية.

وتتوافر في بعض أنواع أبواب الخزانات مساحة جيدة للتخزين، وقد تكون تلك المساحة مثالية لترتيب الأحذية أو حتى ترتيب الأحزمة والأوشحة والكثير من الأشياء الأخرى.

والمثير للاهتمام، أنه مع وضع بعض الأشياء على أبواب الخزانة، سيكون من السهل اتخاذ المطلوب دون إضاعة الوقت في البحث. للتمتع بهذه المساحة على أكمل وجه، توجد العديد من الأدوات التي من الممكن استخدامها لتعليق الملابس وتنظيمها على أبواب الخزانة.

حقيبة منفصلة للأشياء غير الصالحة للاستعمال

يعد وضع حقيبة صغيرة للأشياء التي لم تعد صالحة للاستعمال، من التدابير الهامة للحفاظ على نظام الخزانة. وتوفر هذه الاستراتيجية مساحة هامة وتحافظ على مظهر أنيق لخزانة الملابس.

من الممكن وضع الأشياء التي لم تعد تناسب مقاسك في تلك الحقيبة إلى أن تمنحها لشخص آخر أو تجد حلاً آخر لها. فعلى سبيل المثال، غالباً ما يوجد في خزانة الملابس بعض القطع التي لا تُستعمل لعدة أسباب، إلا أنه لا يتم رميها.

لهذا السبب، إذا كانت لديك مشكلة في التخلص من الأشياء غير الضرورية، فإن هذه الطريقة ستكون نافعة بالنسبة إليك.

لديك ملابس فلْتوضع على الشماعات









في حال كان لديك بعض الشماعات الفارغة، فسيبدو منظر خزانة ملابسك غير مرتَّب. وعلى هذا الأساس، تجنَّب ترك الشماعات معلَّقة وهي فارغة، لذلك من الأفضل تخزينها في سلة ووضعها أسفل الخزانة.

وسيجعل اختيار سلة تتناسب مع حجم الشماعات كل شيء يبدو أنيقاً ومرتَّباً، كما سيكون كل شيء في متناول يديك، أي إذا احتجت إلى شماعة ملابس فستجدها في الأسفل ولن تضيع الوقت في البحث.

ومن ثم، تعتبر هذه الوسيلة بسيطة جداً ومريحة لتنظيم خزانة الملابس دون عناء.

لا توجد مساحة لتذكارات









إذا لم يكن لديك مكان للأشياء التي لديها مكانة معنوية خاصة بالنسبة إليك، فلن يكون ذلك مريحاً جداً؛ إذ ستأخذ تلك الأشياء حيزاً بين ملابسك وأغراضك اليومية، فعلى الرغم من عدم استعمالك إياها، فإنك لا تستطيع رميها؛ لأنها تحمل ذكرى مميزة.

في هذه الحالة، يُنصح بوضع صندوق صغير في زاوية أحد الأرفف؛ لوضع الأشياء كافةالتي تحمل ذكرى جميلة، مثل وضع التيشيرت الذي شاركت به في إحدى التظاهرات الخيرية أو السترة التي لبستها عند أول موعد مع زوجك أو ملابس التخرج...عموماً، من الممكن المحافظة على جميع هذه القطع الخاصة والمميزة بالنسبة لك دون الإخلال بنظام الخزانة.

لا فواصل في الرف

مهما كانت الأغراض مرتبة ومنظمة بعضها على بعض، فسيبقى مظهرها غير جميل، كما أنها لن تبقى منظمة فترة طويلة؛ إذ سيصعب أخذ أحد القطع وإرجاعها؛ مما يؤدي إلى الفوضى. ومن ثم، من الضروري استخدام فواصل للرفوف المصممة لترتيب الملابس بطريقة أنيقة ودقيقة.

وفي هذا السياق، من الممكن وضع فواصل سهلة التثبيت والإزالة، عند الحاجة لتوسيع الرف أو العكس. وفي كل الحالات، من الضروري التأكد من إيجاد وسيلة لتقسيم الرفوف وفقاً للطريقة التي تناسبك؛ ليكون مظهر الخزانة أجمل والتخلص من الفوضى.

عدم توافر خطافات الملابس

إذا كنت ترغب في تنظيم خزانة ملابسك، فتجنَّب رمي الملابس على الأرض. لذلك، تعد خطافات الملابس الطريقة الأمثل للتخلص من الفوضى.

ومن الممكن وضع أي حزام أو حقيبة يد صغيرة أو وشاح أو حتى تعليق المجوهرات؛ السلاسل وغيرها. فضلاً عن ذلك، من الممكن وضع الخطافات في أماكن مختلفة من الخزانة، مما يعني أنه سيتسنى للمرء استخدام مساحة الخزانة كاملة..

وفي الغالب، يعتبر استخدام الخطافات سهلاً جداً، كما أنها سهلة التنظيف والإزالة وتعد خياراً جيداً بالنسبة لمن يستأجر منزلاً، وقد يرغب في الانتقال، أي لن يصعب عليه ترتيب المكان الجديد.

لا توجد سلال









من الممكن استبدال الأدراج بالسلال، التي تعد خياراً جيداً لتخزين الملابس. عادة، من الممكن وضع الجوارب أو المنامة (ثياب النوم) أو ملابس التدريب فيها، ومن ثم سيكون من السهل أخذ ما تحتاجه أو وضع كل شيء في مكانه، فقط سيكون عليك رمي كل شيء في السلة.

ولا تعتبر السلة عملية فقط، وإنما هي وسيلة رائعة للتخلص من الفوضى في الخزانة كما أنها جميلة جداً، مما يعني أنها ستضفي مظهراً أنيقاً على الخزانة الخاصة بك. وسيكون عليك فقط شراء سلال أحادية اللون والتصميم وإضفاء لمستك الخاصة عليها.

عدم وجود الأسماء والرموز

عادة، نجد الأسماء والرموز على رفوف خزانات المدرسة فقط. ولكن، في واقع الأمر، من الممكن وضع بعض التسميات والرموز على رفوف خزانة الملابس الخاصة بك؛ للتأكد من وضع الأشياء في الأماكن الخاصة بها دائماً.

كما من الممكن وضع علامات على الشماعات والسلال إلى جانب الرفوف، ما قد يسهل على المرء تمييز الأشياء في المواسم المختلفة وذات الألوان المختلفة والأحجام والأنماط، كما من الممكن وضع علامات على رفوف الجينز وفقاً لطولها.

والمثير للاهتمام، أن وضع العلامات والرموز يساعد على تنظيم الخزانة بسرعة وأخذ ما نحتاج إليه دون الحاجة للبحث مطولاً. في الحقيقة، قد يشعر البعض بأنه لا حاجة لاعتماد هذه الطريقة، إلا أن التجربة قد تثبت لهم عكس ذلك.

لا يوجد روتين للتنظيم

إذا لم يقم المرء باختيار وقت محدد يقوم فيه بتنظيم الخزانة وترتيبها بصفة روتينية، فسيلاحظ استمرار الفوضى. ومن ثم، من الأفضل اختيار وقت أسبوعي محدد للتكفل بمهمة تنظيم وترتيب خزانة الملابس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة ستساهم في الحفاظ على نظام الخزانة، وسيسهُل على المرء التعامل مع الفوضى. كما من المهم، التأكد من الالتزام بهذا الموعد الأسبوعي، الذي من المستحسن أن يتوافق مع يوم التنظيف الأسبوعي للمنزل.

لا توجد طريقة مثالية لتنظيم منزلك، فمن المؤكد أن الطريقة التي تختارها، هي التي تتماشى مع نمط حياتك وعاداتك وذوقك الشخصي. لكن توجد بعض الطرق الصحيحة والمُجربة، والتي من الممكن أن تعزز من فاعلية أي طريقة من طرق التنظيم التي تختارها.

بدءاً من التركيز على الأشياء التي تُحدث الفوضى، وحتى تحديد الأسباب التي تعوق نجاح الأسلوب التنظيمي الخاص بك، وفقاً لمجلة Woman's Day الأميركية.