بالفيديو: ملك جمال "كوكب الأرض" يهنّئ باستفتاء كردستان.. الأكراد فرِحون به ومطالبات بإعطائه لقباً عالمياً

باختصار، هو شاب مثير للجدل، اسمه عبد الله الحاج ويعرّف عن نفسه بأنه ملك جمال سوريا وكوكب الأرض، ولكنّ كل ما سبق لم يكن مهماً للأكراد، الذين تداولوا مؤخراً مقطعاً له خرج فيه يدافع عن حقهم في استفتاء إقليم كردستان العراق والانفصال عنه.

وانتقد الحاج في المقطع، الذي بدأه باللغة الكردية بقوله "هربجي كردستان"؛ أي "تعيش كردستان"، الأشخاص الذين وقفوا ضدّ حق الأكراد بالاستقلال، يقول: "لا تصادروا فرحة غيركم، من لا يعجبه الاستفتاء والاستقلال فلا يتدخل.. دعوهم يفرحوا".

الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقتين، اعتبر فيه الحاج الأكراد نموذجاً يجب على السوريين التعلّم منهم، مبرراً ذلك بقوله: "على الأقل، وقفوا موقفاً واحداً، لا مؤيد أو معارض، يجب أن نتعلّم منهم".

وختم بقوله: "لا علاقة لنا بقضايا غيرنا… والله يسعد الأكراد"، الأمر الذي لاقى إعجاب أكراد، حتى إن أحدهم مازحه بالقول والمطالبات بإعطائه لقب "ملك جمال العالم"!

والحاج، الذي ينحدر من مدينة دير الزور (شرق سوريا) ويعيش اليوم في العاصمة السورية، معروف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري، حيث خرج في العديد من الفيديوهات مهاجماً للمعارضة السورية.

فهي ليست المرة الأولى التي يعلّق فيها الشاب على الأحداث بأسلوب وطريقة كلام يصفها الكثيرون بالغريبة، والتي غالباً ما تعود عليه بسيل من الانتقادات؛ لانتقائه كلمات خادشة وغير لائقة، عكس الأخير الذي قال عنه البعض إنّه تكلّم بمنطق نوعاً ما.

وقد ذكرت مواقع سورية مختلفة أن الحاج قد حاز عدة ألقاب جمال عالمية، منها ملك جمال البحر المتوسط 2006، والعارض الأكثر جاذبية في العالم 2007، بالإضافة إلى لقب ملك جمال سوريا، لم نستطع الوصول إلى مصادر أجنبية تشير إلى ذلك.

وحتى إنّ وكالة سانا السورية ذكرت أنه قد تم اختيار الحاج كأول عربي يحمل لقب "ملك جمال كوكب الأرض" (مستر بلانت) في مدينة ماراكاي بفنزويلا عام 2012.

