"أصابها غرور الشهرة".. فايا يونان تستفز جمهورها بموقف غير لائق مع أحد المعجبين

أثار رفض المغنية السورية فايا يونان التقاط سيلفي مع أحد معجبيها غضباً واسعاً على الشبكات الاجتماعية، ووصف البعض ما قامت به بالغرور وعدم احترام جمهورها.









وكانت فايا تغني على مسرح قلعة دمشق، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، حين صعد شاب على المسرح وطلب التقاط صورة سيلفي معها، فأشاحت بوجهها عنه رافضة الصورة، وقالت: "كل سيأتي الآن لأخذ صورة"، ثم جاء أحد المسؤولين عن التنظيم ليصطحب الشاب بعيداً.

فايا لم تُعلق على ما جرى، واكتفت بالضحك بعد إبعاد الشاب، ثم أكملت الغناء مرة أخرى.

وقد تناقلت صفحات الفن الفيديو، وعبَّرت الكثير من التعليقات عن غضب الجمهور من تصرفها.

























وسبق قلعة دمشق حفل آخر أقيم بمدينة حلب، عقب سيطرة نظام الأسد عليها، وكانت المواقع التابعة للنظام أعلنت عن الحفلين السابقين، وقامت بالترويج لهما بشكل كبير.