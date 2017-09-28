شاهد: مشجع يقتحم الملعب ويقبِّل قدم ميسي.. والجمهور يهتف لرونالدو!

فوجئ أسطورة الكرة الأرجنتيني ميسي، مساء الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، بأحد المشجعين يقتحم أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه برشلونة وسبورتینغ لشبونة المضيف، ويحتضنه ثم ينحني ليقبِّل قدمه.









ميسي اندهش من تصرف المشجع، وضحك قبل أن يأتي عدد من المسؤولين عن تأمين الملعب بسحب المشجع للخارج، وما كان من مشجعي لشبونة إلا الهتاف باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو غريم ميسي.

المباراة انتهت بهزيمة سبورتبنغ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، من خلال هدف بالخطأ أحرزه لاعب سبورتينغ لشبونة سيبستيان كواتس.

