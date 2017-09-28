أيهما أفضل FIFA 18 أم PES2018.. إن كنت في حيرة من أمرك فإليك مقارنة بين اللعبتين

المنافسة في مجال ألعاب الفيديو الرياضية تكاد تكون معدومة، ولكن كرة القدم هي واحدة من عدد قليل من الألعاب الرياضية التي لديها العديد من المنتجات المتاحة للجماهير.

كل عام تتصارع EA Sports' FIFA وKonami's Pro Evolution Soccer من أجل التفوق في هذا النوع من الألعاب التي يعشقها الكثيرون حول العالم.

مع إطلاق لعبة بيس 2018 (2018PES)، وقرب إطلاق لعبة فيفا 18 (18FIFA)، التي نزل منها الإصدار التجريبي، فإن التحدي التالي بين اللعبتين سيكون نشطاً وفاعلاً بكل جدية.

السؤال هنا: أي واحدة يجب أن أشتريها؟

فيفا تتفوق في الرخصة

عملت شركة كونامي على سد الفجوة بين PES وFIFA عندما يتعلق الأمر بالحصول على حقوق الترخيص للأندية واللاعبين، لكن الشركة لم تتمكن من الحصول على ترخيص الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإسباني، فهي لا تزال تخوض معركة شاقة.

PES تسمح للاعبين بتخصيص كل نادٍ في اللعبة وإعادة إنشاء وتبادل التحديثات الخاصة بالدوري الإسباني والإنكليزي كل عام، ولكن هذين الدوريين ليسا رسميين في اللعبة، لذلك ستلاحظ فروقات في أسماء الأندية واللاعبين.

لكن فيفا تمكنت من الحصول على حقوق الترخيص لكافة الدوريات.

فيفا تتفوق في اللعب الفردي



أنشأت EA Sports جوهرة عندما قدمت نظام الـ"رحلة"، وهو أحد أنظمة اللعب الفردية التي ظهرت في لعبة فيفا 17. لم يتم تنفيذ المرئيات والقصة والخبرات البديلة بشكل جيد فقط، لكنها توفر طبقة جديدة من اللعب لا توجد في PES.

لا يوجد أي نظام قريب من نظام الرحلة هذا في PES.









تعادل في اللعب



كانت أفضل سمة للعبة PES في الإصدارات الثلاثة الماضية هو أجواء وطريقة اللعب نفسها. في العام الماضي 2016، كان يمكنك لعب مباراة كرة قدم على PES أفضل من فيفا، ولكن هذا ليس هو الحال هذا العام. فقد أحرزت EA Sports خطوات كبيرة مع نظام اللعب المتعلق بالمراوغة المحسنة والذكاء الاصطناعي.









المدرب واللاعب أفضل في فيفا



كل من فيفا وPES تسمح للاعبين بالذهاب من خلال نظام "المهنة" كمدير أو لاعب، ولكن التجربة هي أفضل قليلاً في فيفا.

وقد أدى تحسين العرض التقديمي الصغير للقوائم التي تبدو كثيراً مثل تغذية وسائل الإعلام الاجتماعية، إلى جعل الوضع الوظيفي في فيفا أفضل بكثير مما كان عليه في العام الماضي، ويضع فيفا على مسافة أميال أبعد من PES.

بالإضافة إلى إضافة بعض الواقعية إلى نظام انتقال اللاعبين، PES في المقابل لم تفعل أي شيء ذي أهمية لرفع مستوى هذه الامتيازات منذ سنوات.









نظم محتويات الشراء.. فيفا أفضل قليلاً



شركة كونامي فعلت بعض الأشياء الجميلة مع نظام MyClub هذا العام. قامت بإضافة أساطير مثل دييغو مارادونا ونجم السباقات أوسين بولت.

أيضاً، هذا النظام يملك أفضل تشكيلة لاعبين نجوم يمكن أن تجدها في أي ألعاب منافسة.

ومع ذلك، فإن الوضع الذي يقدم معظم المحتوى الرائع هو FIFA Ultimate Team. فقد قامت EA SPORTS بعمل جيد عندما قامت بتقديم نظام ثابت من التحديات، وحزم الثيمات وبطاقات لعملائها.

النظامان كلاهما يؤديان قليلاً إلى انتزاع بعض الأموال من جيبك، ولكن طالما أنت تعرف ما أنت مقدم عليه من روعة، فستجد أنها طريقة بديلة مميزة للعب.









طرق اللعب متعددة

لدى PES عدد كبير من الخيارات المتعددة على الإنترنت، ولكن فيفا هي أيضاً تملك تكدساً كبيراً في هذا المجال.

في الواقع، فإن فقط لعبة NHL 18 هي التي تقدم المزيد من الطرق اللعب بين أكثر من لاعب عما يوجد في كل من لعبتي كرة القدم.

كلتا اللعبتين تقدمان مباريات 11 لاعباً مقابل 11 لاعباً كاملة على الإنترنت، وبالتالي فإنه من الصعب أن تعطي تميزاً لإحدى اللعبتين.

فيفا تتفوق في المظهر العام

عند التدقيق في وجوه اللاعبين، ستلاحظ أن اللاعبين في PES جرى مسحهم ضوئياً بصورة أكثر واقعية من فيفا.

ومع ذلك، عندما تختلط الوجوه في الدوري الإنكليزي والإسباني، فضلاً عن الملاعب، ستجد أن فيفا 18 لا تزال تملك المظهر الأفضل بشكل عام.

أيضاً، فإن اللاعبين غير الممسوحة وجوههم ضوئياً على PES هم أقل جاذبية بكثير مما هم عليه في فيفا.

هنا تتفوق PES

واحدة من نقاط الضعف القليلة في فيفا 18 هي عدم وجود نظام التخصيص (customization).

يمكنك في فيفا إنشاء لاعبين، ولكن ليس فرقاً، كما أنك لا تستطيع أن تفعل الكثير بخصوص تخصيص النوادي في نظام Ultimate Team.

في المقابل قدمت كونامي نظام التخصيص المتقدم، المصمم لسد الفجوة مع عيب نقص التراخيص.



في النهاية، ورغم بعض الاستثناءات الجيدة في PES2018، إلا أنه لا يمكن مقارنتها بلعبة فيفا 18 على الإطلاق.