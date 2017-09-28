استضافت زعيمين عربيين.. 6 شخصيات بارزة ظهروا في Playboy.. الوجه الآخر للمجلة الجنسية

توفِّي الأميركي هيو هيفنر، مؤسس مجلة Play Boy الجنسية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، عن 91 عاماً.

وتُعرف مجلة Playboy دائماً بنشرها صوراً للنساء شبه العاريات، إلا أن هناك جانباً آخر للمجلة لم يشتهر كثيراً في عالمنا العربي.

وبجانب صور النساء شبه العاريات تماماً، فإن Playboy أجرت حوارات مع العديد من الشخصيات المؤثرة سواء على الصعيد السياسي أو الفني أو الاقتصادي حول العالم، منذ إطلاقها في ديسمبر/كانون الأول عام 1953.

فيما يلي نستعرض بعض أهم هذه الحوارات:

1- مارتن لوثر كينغ









زعيم أميركي من أصول إفريقية، وناشط سياسي إنساني حاصل على جائزة نوبل، والذي طالب طوال حياته بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود، وكان من أشهر النماذج التي استضافتها مجلة Playboy في عام 1965.

تحدث كينغ عن دعاوى التطرف، وسرد قصص مثيرة من طفولته، كما حكى عن الأشخاص الذي مرّ بهم خلال رحلة البحث عن الحرية طوال حياته.

2- ستيف جوبز









أجرت Playboy حواراً مع مؤسس شركة آبل، ستيف جوبز، في عام 1985، حيث تحدث حينها عن الإنترنت، ذاك الاختراع المبهر في ذلك الوقت، وعن آماله المستقبلية.

كما شرح جوبز تعريفه لنموذج آبل للنجاح، عندما سئل عن شركات التكنولوجيا الجديدة، التي قد تطيح بالشركات القديمة في هذا المجال، حيث قال: "هذا حتماً ما يحدث، لهذا السبب أعتقد أن الموت هو أروع اختراع في هذا العالم، إنه يطهر النظام من النماذج القديمة التي عفى عليها الزمن".

3- وليد جنبلاط









أجرت Playboy حواراً صحفياً مع وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان، في عام 1984، حيث تحدث جنبلاط حينها عن الحرب الأهلية اللبنانية.

وقال جنبلاط خلال الحوار: "إن والدي وجدي قُتلا، إنه تقليد عائلي، كما قُتل جد جدي أيضاً، إن القليل من عائلة جنبلاط ماتوا ميتة عادية خلال 300 سنة. أنا مهتم بعشيرتي وأولادي، فحتى لو الحياة قد لا تعني لي شيئاً فإنها تعني لهم، إنهم ينتظرون شيئاً مني، لهذا التفاوض ليس عبثياً، بل نكسب وقتاً من خلاله".

4- جيمي كارتر









أجرت Playboy حواراً مع الرئيس الأميركي جيمي كارتر في عام 1976، الذي تحدث فيه عن حياته الشخصية والسياسية، كما شرح منظوره الخاص للثقافة والدين.

يقول كارتر في حديثه للصحفي الذي أجرى الحوار ستيفن رندال: "لقد نظرت إلى العديد من النساء بشهوة".

5- ياسر عرفات









في عام 1988، أجرت Playboy حديثاً صحفياً مع الرئيس الفلسطيني السابق.

وقال عرفات في الحوار: "قد لا تعرف أنه في بعض الدوائر، أعدّ أنا كأكثر من مناضل، وفي نظر آخرين رمزاً للمقاومة، لكن فقط في بعض الدوائر يقولون علي إرهابي.. ولعلمك فإني الرئيس الدائم لـ"منظمة التعاون الإسلامي، كما أني نائب رئيس دول عدم الانحياز، هذا لمعلوماتك فقط".

6- دونالد ترامب









أجرى دونالد ترامب حواراً مع Play Boy قبل أن يكون رئيساً في عام 1990، وخلاله تحدث عن رؤيته لعالم السياسة بجانب حياته الخاصة.

الغريب أن ترامب أكد حينها أنه لا يود أن يكون رئيساً لأميركا على الإطلاق، حيث قال: "هذه الدولة مستمرة في نزول المنحدر"، كما صرَّح ترامب بالعديد من التصريحات التي خالف معظمها تقريباً، عندما أصبح رئيساً.