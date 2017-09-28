بلقيس ترتدي الحجاب وتتحداك ألا تبكي عند مشاهدتها.. فيديو

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي فيديو مدته ثوانٍ، على حسابها على إنستغرام، للإعلان عن كليبها الجديد، الذي ستُطلقه قريباً

وفي الفيديو كليب ارتدت بلقيس الحجاب، كما ظهرت وهي تبكي، بينما تقرأ رسالة مكتوباً عليها "إلى بابا".

اعلان كليب #حقير_الشوق اول كليب من الْبوم #اراهنكم ❤️💕 اخراج سلطان العبد المحسن @SoulVisionKSA كلمات فهد جمال ألحان سفير الألحان فايز السعيد توزيع زيد عادل A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Sep 27, 2017 at 9:22am PDT

فيما كتبت بلقيس في المنشور تفاصيل حول اسم الفيديو كليب، وهو "حقير الشوق"، الذي ستُطلقه في ألبوم "أراهنكم"، وهو من إخراج سلطان العبد المحسن.

وحاز الفيديو في غضون ساعات أكثر من 140 ألف مشاهدة، مع عدد من التعليقات المتفاعلة مع الكليب الجديد.

وقالت بلقيس، إن فكرة الكليب مختلفة، وكل من يشاهده سيبكي، متحدية الجمهور إذا لم يبكِ بمشاهدة هذا الكليب، وذلك في تصريحاتها ببرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، الذي نقلته مجلة "لها".