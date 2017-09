ياسمين صبري تتهم "الستايلست" بالكذب.. هكذا وقعت ضحية خدعة الفستان الذهبي في مهرجان الجونة

-- فستان حلقة عمرو أديب أمس من تصميم العالمي @yousef_aljasmi انا طلبت من الستايلست بتاعتي ديزين تاني من Jasmiko وهي بعتتلي الذهبي وضحكت عليا كأنه custom made و اكتشفت انها كدبت وان هي مطلبتش ال انا عايزة و طلبت من ال collection بتاعه. وده ال انا قصدته بإن الفستان مكانش عاجبني لانه مش ده ال انا طلبته لان الستايلست كدبت عليا وجابتلي حاجة تانية. معلومة: انا بحب يوسف الچاسمي و بحب تعامله وهو مصمم عالمي ولي الشرف اني أكون بنقي فساتييني من عنده. و انتظروا فستان الختام من @yousef_aljasmi 💕 #سوء_تفاهم

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 28, 2017 at 12:54am PDT