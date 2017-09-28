ياسمين صبري تتهم "الستايلست" بالكذب.. هكذا وقعت ضحية خدعة الفستان الذهبي في مهرجان الجونة

عبَّرت الممثلة المصرية الشابة ياسمين صبري، عن انزعاجها من التعليقات السلبية التي جاءت على فستانها الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.









لكن ياسمين أوضحت في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على هامش فعاليات المهرجان، أن سبب ضيقها ليس التعليقات السلبية، بقدر ما هو ضيقها من شكل الفستان ذاته، حيث أكدت أنها لم تكن راضية عن تصميمه، وأن التصميم الذي أرادته للظهور في حفل الافتتاح لم يكن بهذا الشكل، لكنها اضطرت إلى القبول به قبل المهرجان مباشرة.

وعبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أوضحت ياسمين أن الاستايلست الخاصة بها خدعتها، ولم تطلب لها التصميم الذي أرادته، طالبة من جمهورها أن ينتظرها في حفل الختام بتصميم مختلف.

-- فستان حلقة عمرو أديب أمس من تصميم العالمي @yousef_aljasmi انا طلبت من الستايلست بتاعتي ديزين تاني من Jasmiko وهي بعتتلي الذهبي وضحكت عليا كأنه custom made و اكتشفت انها كدبت وان هي مطلبتش ال انا عايزة و طلبت من ال collection بتاعه. وده ال انا قصدته بإن الفستان مكانش عاجبني لانه مش ده ال انا طلبته لان الستايلست كدبت عليا وجابتلي حاجة تانية. معلومة: انا بحب يوسف الچاسمي و بحب تعامله وهو مصمم عالمي ولي الشرف اني أكون بنقي فساتييني من عنده. و انتظروا فستان الختام من @yousef_aljasmi 💕 #سوء_تفاهم A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 28, 2017 at 12:54am PDT

وكانت العديد من التعليقات السلبية انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية حول فستان ياسمين، وكتب البعض أنها تحاول تقليد الأميركية كيم كارداشيان.

















ياسمين قالت خلال حفل الافتتاح أنها ارتدت فستاناً من تصميم يوسف الجاسمي، وهو مصمم أزياء كويتي شهير، موضحة أن مشاهير مثل كلوي وكيندال كارداشيان وكذلك المغنية جنيفر لوبيز ارتدوا فساتين من تصميم الجاسمي.







