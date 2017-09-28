على مرأى الكاميرات صديقة جديدة للأمير هاري تقاسمه الفيشار.. شاهد من هي؟

يبدو أنه أصبح للأمير هاري صديقة جديدة تشاركه مشاهدة المباريات المفضلة وتقاسمه الفيشار، هذه الصديقة لا تتجاوز العامين.

في مقطع فيديو لطيف نشرت صحف بريطانية مشهد لفتاة صغيرة جلست بجوار الأمير هاري بصحبة والدتها، أثناء متابعة إحدى المباريات، في البداية لم ينتبه الأمير للسارقة الظريفة التي ظلت تتناول حبات الفيشار الخاصة بالأمير بأريحية تامة، وبعد مرور دقيقة انتبه هاري فأبعد الفيشار مداعباً الصغيرة التي حاولت أخذ المزيد.

وظل الأمير الشاب لفترة طويلة يلاعب الطفلة الصغيرة بعد انتهاء الفيشار.

بعض التعليقات على الفيديو أكدت أن الطفلة على صلة قرابة بالأمير، ولم تتضح حقيقة الأمر الطريف.

