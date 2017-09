مؤسس Playboy اختار هذه الممثلة ليدفن بجوارها.. وسيدة صارمة لم يستطع الاستغناء عنها في منزله

هناك وجه آخر غير متوقع لهيو هيفنر، مؤسس إمبراطورية مجلة Playboy، الذي فارق الحياة مؤخراً عن عمر يناهز 91 عاماً.

فالرجل الذي قضى أكثر من نصف حياته مع نساء جميلات شقراوات، يشبهن الشهيرات اللاتي ظهرن على غلاف مجلته من ممثلات وراقصات ومغنيات على مدى عقود، كان هناك جانب آخر في حياته عاديّ ورصين، بل رتيب أيضاً بشكل قد يفاجئك.

فقد كان هيفنر الذي يشجع الناس على الرعونة الجنسية رجلاً يقدس الحياة الزوجية، وتزوج بالفعل 3 مرات، وأنجب 4 أبناء، ابنة تدعى كريستينا، و3 أولاد ذكور، وهم ديفيد ومارستون وكوبر.

كما كان عاشقاً للفن السابع، ويملك مجموعة نادرة من أجمل الأعمال السينمائية الأوروبية الكلاسيكية، إلى جانب الأميركية، إضافة إلى انخراطه في أعمال خيرية كثيرة.



فيما يلي معلومات لم تكن تتوقعها عن هيو هيفنر:

أقرب النساء له ليست جميلة









كانت مساعدته الشخصية ومديرة منزله وسكرتيرته ماري أوكنر، واحدةً من أهم النساء في حياته، وكانت على عكس المحيطات به لا تحمل أي مسحة من الجمال.

إلا أن ثقة هيفنر بها تجاوزت كل الحدود، وقد عملت معه لأكثر من 40 عاماً، كما أقامت في قصره الشهير في لوس أنجلوس المعروف بـ Play Boy Mansion، بل كانت وراء انتقال هيفنر من الحياة في نيويورك إلى كاليفورنيا.

وظهرت هذه السيدة أكثر من مرة مع هيفنر وصديقاته ساكنات القصر في برنامج واقعي، حمل اسم The Girls Next Door، والذي عرض مطلع الألفية الثانية ورصد حياة هيفنر الذي كان يدير أعمال إمبراطوريته الإعلامية والملاهي الليلية التي حملت شعار الأرنب، وهو ممدد على أريكة مقابلة لمكتب أوكنر ويستشيرها في كل صغيرة وكبيرة.

وكان أحد الأسباب التي جعلت أوكنر من السيدات المميزات في حياته هو "صدقها وصواب آرائها وروح دعابتها"، حسب تقرير لصحيفة Daily Mail.

الجدير بالذكر أن هذه السيدة ماتت بعد وعكة صحية ألمّت بها عام 2013، وقد بلغت الـ86 عاماً وهي لا تزال تخدم هيفنر، وكانت على رأس عملها.

ونعاها هيفنر بتغريدة على تويتر، قال فيها: "لقد أحببناها أكثر من وصف الكلمات"، ودخل في حالة حزن شديد لفراقها.

هذا ما فعله بالجيش









خدم هيفنر في قوات الجيش الأميركي إبان الحرب العالمية الثانية، لكنه تجنب حمل السلاح، وعمل في وظيفة مكتبية في جريدة كانت تصدرها القوات المسلحة، كتب لها عدة مقالات وتقارير صحفية.

أشهر تبرعاته









في عام 1978 تعرضت لافتة Hollywood، أشهر معالم مدينة لوس أنجلوس، لغزو حشرات كادت أن تتسبب في أضرار بالغة.

عندما علم هيفنر بذلك، فقاد حملة تبرعات كبيرة، قدمها كاملة لمجلس المدينة من أجل ترميمها، وقد كان.

مارلين مونرو









كان هيفنر من أشد المعجبين بالممثلة الأميركية مارلين مونرو، والتي اختارها لتكون أول امرأة تظهر على غلاف العدد الأول من Playboy.

أقدم هيو هيفنر على شراء الأرض المجاورة لقبر مونرو، ليقضي إلى جانبها فترة ما بعد حياته.

علاقته بالفراش









حرص هيفنر على تناول كافة وجباته في سريره بالمنزل، وعندما كان يستقبل ضيوفاً ويدعوهم إلى وجبة طعام، كان يجالسهم ويتجاذب أطراف الحديث معهم، لكنه لم يكن يأكل معهم أبداً.



حقيقة قصره الشهير









القصر المبهر الذي صورت فيه سلسلة The Girls Next Door، الذي ظهرت فيه الفتيات الجميلات وهن يحيين حياة الدمى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لم يكن بذلك الكمال.

صحيح أن الفتيات الجميلات ظهرن وهن ينعمن بحياة الدلال، ويتوفر لهن كل ما يلزمهن من لذيذ الطعام والشراب، إلى ارتداء أجمل الملابس والسفر إلى أجمل عواصم العالم، ناهيك عن العناية بجمالهن ولياقتهن البدنية، إلا أنهن أيضاً خضعن لنظام صارم، حظر عليهن العودة إلى المنزل بعد التاسعة مساءً.









الأغرب أن القصر برمته كان يفتقد إلى النظافة، حسب رواية إحدى ساكناته من فتيات Play Boy "الأرنبة" إيزابيلا جيمس، التي ذكرت في كتابها Bunny Tales: Behind Closed Doors at the Playboy Mansion، أن القصر كان قذراً، وخصوصاً مفارش الأسرّة المليئة بالبقع، كما كان أثاثه قديماً ومهترئاً.



في أواخر أيامه، فرضت سنوات العمر التي تعدت التسعة عقود وتيرة الحياة البطيئة على القصر المفعم بالحياة مع الجميلات، إذ قضى هيفنر معظم وقته مرتدياً رداء المنزل الأحمر الشهير، وهو يشاهد ويعيد مشاهدة الأفلام الكلاسيكية التي يحبها، حتى وُصفت رائحة القصر بأنها "تشبه رائحة رجل عجوز"، حسب تقرير The Telegraph.

صورت العديد من الأفلام والمسلسلات داخل القصر، الذي يحوي أيضاً حديقة حيوانات خاصة به، كان أشهرها حلقة من مسلسل Sex and the City، والذي ظهر فيه هيفنر كضيف شرف، طلب من الكاتبة كيري -الممثلة سارة جيسيكا باركر- وصديقاتها مغادرة المنزل بعد مشاجرة افتعلتها صديقتها سامانثا - كيم كاترال- مع إحدى المدعوات.