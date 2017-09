صدمة في البيت الأبيض.. صهر ترامب "أنثى" في السجلات الرسمية!!

لثماني سنوات خلت، ظلَّ اسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسجلاً في سجلات مَن يحق لهم التصويت تحت جنس "أنثى".

وقد ورد جنس جاريد كوشنر مسجلاً كـ"أنثى" في سجلات مجلس انتخابات ولاية نيويورك، حسب صور ملتقطة نشرها موقع Wired الأميركي، وفقاً لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتشير الصور المنشورة إلى أن كوشنر الذي يشغل منصباً استشارياً رفيعاً للرئيس ترامب، قد سجَّل نفسه للتصويت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

ولم تصدر تعليقات عن جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب، وبهذا يظل تفسير هذا الخطأ غير واضح، حسب "بي بي سي".

لكن هذا الخطأ لا يرجح أن يرقى ليعد تزييفاً أو غشاً في التصويت، حيث إن ذلك يتطلب إقدام الجاني على تعمُّد تزييف معلوماته وبياناته عن عمد.

وكان الرئيس ترامب في أعقاب حملته الانتخابية عام 2016، قد شنَّ هجوماً على قضية تزييف الأصوات الانتخابية، وغرَّد على تويتر بقوله، إن "ملايين الناس" أدلوا "بأصوات غير قانونية"، لكنه لم يقدم أيَّ دليل على مزاعمه.

يذكر أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية كان بفضل نتائج المجمع الانتخابي، لا بفضل مجموع الأصوات الفعلية التي حصدها، إذ قلَّت أصواته المباشرة التي نالها عن مجموع أصوات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ2.86 مليون صوت انتخابي.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016