خطة ألمانية جديدة لللاجئين على أراضيها.. هذا ما ستفعله مع ثقافتهم وأسرهم

بينما تنفَّس اللاجئون الصعداء بعد انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لولاية رابعة مؤخراً، إلا أن هذا لم يمنع قلقهم من تغير أوضاعهم القانونية والاجتماعية، بعد دخول حزب البديل اليميني للبرلمان، فهل تتغير سياسيات حكومة ميركل تجاههم؟

يعد قرار استضافة ألمانيا لأكثر من مليون مهاجر ولاجئ سياسي بمثابة أجرأ الخطوات التي اتخذتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسب تقرير للنسخة الأميركية لـ"هاف بوست".

فقد أدى القرار إلى إعادة صياغة وتشكيل توزيع السكان بالبلاد، التي تعاني من الشيخوخة السكانية، وجعل من ألمانيا أكثر البلدان الأوروبية تقديماً للمساعدات الإنسانية، وخاصة في الوقت الذي تصاعدت خلاله الموجات المناهضة للهجرة في أنحاء القارة الأوروبية.

ومع ذلك، فقد تطلب القرار من الحكومة أن تُجري استثمارات تؤتي ثمارها بعد سنوات، بحسب ما أورده الخبراء، وأن تنظم برنامجاً جديداً لليمين المتطرف في غضون ذلك. ويتعين على ميركل أن تُنجز عمليات التكامل خلال السنوات القادمة.

حدثت موجة هجرة جماعية إلى أنحاء أوروبا خلال عامي 2015 و2016، ولكن ألمانيا كانت تحتل الصدارة بين الدول المستضيفة للمهاجرين.

وبدأ المهاجرون من منطقة الشرق الأوسط في عبور البحر المتوسط، مقابل سداد آلاف الدولارات إلى المهربين الذين ساعدوهم على الانتقال من تركيا إلى اليونان في قوارب مطاطية صغيرة. وكان الآلاف يصلون يومياً إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا، ويحاولون شقَّ طريقهم نحو الغرب، حتى بدأت البلدان الغربية في إغلاق حدودها أمامهم.



وتوجَّه أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، وهي دولة لديها أفضل القوانين المتعلقة بالهجرة في أوروبا.



النسخة الأميركية لـ"هاف بوست" نقلت خلال لقاء أجرته مع دكتور توماس باور، رئيس مجلس خبراء المؤسسات الألمانية المعنية بالهجرة، قوله إن المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة لم يكن مستعداً في ذلك الحين لاستقبال تلك الأعداد. "استغرق الأمر بعض الوقت في البداية، ولكن المكتب استعان بالكثير من الموظفين وعجّل بالإجراءات حتى أصبحت عملية اللجوء تستغرق 48 ساعة فقط".

On the march along the highway most of these migrants have one destination in mind: Germany pic.twitter.com/rO6YmfqwFy

— Richard Engel (@RichardEngel) September 4, 2015