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أحلام تسخر في تغريدة من قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة.. هل غيَّرت رأيها؟

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لم تُغير الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي موقفها من موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة داخل المملكة.

ونشرت أحلام تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، تسخر فيها من القرار.



وكتبت الفنانة، أن موضة اختيار لون الحقائب ستنتهي، وستبدأ موضة جديدة، في إشارة إلى ألوان السيارات.

وكانت أحلام في أكثر من لقاء تلفزيوني قد صرَّحت أنها مع منع المرأة السعودية من القيادة، واستهزأت قائلة للمذيع: "تخيَّل أنَّ امرأةً تقود السيارة وتقول: أنا رايحة أعمل عمرة وراجعة".



وفي لقاء آخر صرَّحت المغنية أنها تتوفر على رخصة قيادة، لكنها تستعين بسائق لتبقى مرتاحة، واعتبرت أن من لا يمتلك المال ليوظف سائقاً لا يمتلك المال لشراء سيارة.


. تغريدات #احلام تثير الجدل

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