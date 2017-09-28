أوروبا ليست البيئة الصحية الأفضل.. دول أفريقية تنافسها.. شاهد ترتيب بلدك

تعد جمهورية التشيك من الدول ذات أكثر نظام غذائي غير صحي في العالم، وفقاً لبحث جديد أجرته كلينيك للمقارنة.

وجمع موقع كلينيك للمقارنة على الإنترنت بيانات 179 بلداً حول العالم، من منظمة الصحة العالمية، من خلال تحليل ومقارنة بيانات الاستهلاك الكحولي واستهلاك التبغ وانتشار السمنة، بحسب تقرير صحيفة The Independent البريطانية.

وإليكم الدول ذات أكثر الأنظمة غير الصحية حول العالم، بحسب الدراسة:

1- التشيك

2- روسيا

3- سلوفينيا

4- روسيا البيضاء

5- سلوفاكيا

6- المجر

7- كرواتيا

8- بولندا

9- لوكسمبرغ

10- ليتوانيا والولايات المتحدة (في نفس المرتبة)

ووفقاً للبحث، ضرب سكان جمهورية التشيك المرتبة الأولى بصورة غير مسبوقة، باعتبارهم أكثر الشعوب في العالم استهلاكاً للكحوليات.

وطبقاً للبحث فإن كل فرد يستهلك تقريباً 13.7 لتر من الكحول سنوياً، وهو ما يعادل 550 شوتس (مقدار كأس صغيرة من الكحول)، أي 1.5 شوت يومياً، كما احتلت المرتبة الحادية عشرة بالنسبة لاستهلاك التبغ.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية، تليها سلوفينيا وبيلاروس وسلوفاكيا والمجر.







خريطة الدول الأقل والأكثر صحية



وبذلك تحتل أوروبا الشرقية المراتب الأولى من حيث أكثر البلدان للممارسات غير الصحية في العالم؛ إذ تحتل 9 من أصل أول 10 مراتب. والاستثناء الوحيد هو الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المرتبة 10 مشتركة مع ليتوانيا.

أما فيما يتعلق بالمناطق الأكثر سمنةً في العالم، فهي أوقيانوسيا (هي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية)، حيث جاء مؤشر كتلة الجسم لـ41% من السكان في ساموا، أكثر من 30. كما أدرجت فيجي وتونغا وتوفالو وكيريباتي في قائمة الـ10 مناطق الأكثر بدانة.

أما البلاد الأكثر صحية، فهي كالتالي:

1- أفغانستان

2- غينيا

3- النيجر

4- نيبال

5- الكونغو الديمقراطية

6- إريتريا

7- ملاوي

8- الصومال

9- موزمبيق

10- إثيوبيا

وبحسب ما يظهر من القائمة، فإن البلد الأكثر صحة هو أفغانستان، حيث حققت ثاني أدنى معدل للبدانة في العالم.

وكان 2.7% فقط من السكان لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30.

بالإضافة إلى ذلك، لم يدخن السكان سوى 83 سيجارة في السنة، وشربوا أقل معدل من الكحول.

وربما يكون لقوانين حظر واستهلاك الكحوليات في البلاد علاقة بذلك.

وكانت غينيا ثاني دولة من حيث الممارسات الصحية، تليها النيجر ونيبال، ولم يضار أي من تلك البلاد ثقافة الشرب الموجودة في بلدان أوروبا الشرقية.