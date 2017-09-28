بعد الاستفتاء.. تركيا توافق على التعامل حصرياً مع العراق بخصوص صادرات النفط



قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2017، إن تركيا أبلغت العراق أنها لن تتعامل إلا مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بصادرات النفط الخام.

وقال مكتب العبادي في بيانٍ، إن رئيس الوزراء العراقي تلقَّى اتصالات هاتفية من نظيره التركي بن علي يلدريم، الذي أكد على "دعم بلاده لجميع القرارات" التي تتخذها أو تسعى إليها الحكومة العراقية، بعد استفتاء الانفصال الذي أُجري في إقليم كردستان العراق، يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017.

وذكر البيان أن من بين هذه القرارات تلك "المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية".

ولم يخُضْ البيان في مزيد من التفاصيل، أو يذكر كيف ستتعامل أنقرة مع صادرات الخام الحالية من إقليم كردستان العراق.