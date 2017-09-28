"لو كنتُ ساجدةً لأحد لسجدتُ للواء الغضبان".. طالبة تُعبِّر عن حبها لمسؤول مصري وهكذا كافأها: شاهد



انتشر مقطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية لفتاة تخاطب اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، قائلة "لو كنت ساجدة لأحد غير الله لسجدت للواء عادل الغضبان".











وسط تصفيق الحضور، قالت الفتاة جملتها وهي متأثرة، مبرِّرة ذلك بحبها الشديد له، وبحسب ما نشرته الجزيرة مصر، فإن هذا المشهد جاء في فعاليات مؤتمر خاص بزيارة وزير التعليم المصري للمحافظة، ولم يتضح خلال الفيديو سبب تأثرها.

وبحسب ما ورد عبر الشبكات الاجتماعية فإن المحافظ استضاف الطالبة في مكتبه ونقلها إلى مدرسة المتفوقين.

وجاء عدد من التعليقات السلبية حول موقف الفتاة، الطالبة بحسب ما ورد في وصف الفيديو.































