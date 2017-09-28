شاب سعودي: "لو لم تكن أمي على ذمّة الوالد كنت زوَّجتك إياها".. شاهد كيف كان ردّ الأمير على عرضه

انتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يَظهر فيه شاب سعودي إلى جانبه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يخبره بأن والدته تحبه.

وقال الشاب في الفيديو الذي تناقله الكثيرون، إنَّ "أمي تقدِّرك وتحبك ولو إنها مو على ذمة الوالد كنت زوّجتك إياها".

فجاء ردّ الأمير الذي يبلغ من العمر 64 عاماً على العبارة الصادرة من الشاب السعودي، والتي وصفها المغردون بالغريبة قائلاً "لتكون قريباً مني وأقوم بتأديبك دائماً".

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وعرض زواج ..! pic.twitter.com/CpY7CzFehI — خالد التمامي (@khalidyatnet) September 28, 2017

مغردون انتقدوا العبارة التي قالها الشاب عن أمه، حتى لو جاءت من باب المزاح.