الغضب أول ما تشعر به إذا فوَّتَّ رحلتك الجوية؟ هذه المرأة كانت مختلفة في رد فعلها! (فيديو)

جميعنا نشعر بالضيق حين نضطر لقضاء ليلتنا بالمطار، ولكن هذه المرأة حوَّلت ليلتها بعد أن فوَّتت رحلتها الجوية إلى ليلةٍ ممتعة بالنسبة لمن حولها.

إذ وجدت مهشِد مازوجي نفسَها عالقةً في مطار تشارلوت دوغلاس، الواقع بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، الدولي، السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، بعد أن فوتت رحلتها الجوية.









لكنها قرَّرت ألا تغضب أو تحزن لهذا الموقف، بل أن تكون مصدراً لبهجة الناس حولها.

وكتبت مهشِد عن ليلتها مع الفيديو الذي نشرته على موقع يوتيوب، وتظهر فيه وهي ترقص مع أشخاصٍ آخرين بالمطار: "لم أُرِد أن أظلَّ غاضبةً طوال الليل، لهذا فعلتُ أكثر شيءٍ يسعدني… الرقص".

وحظي الفيديو الذي أنتجته مهشِد، والذي ترقص فيه هي وأشخاصٌ آخرون بالمطار على موسيقى أغنية All Night Long للمغني ليونيل ريتشي، على أكثر من 750 ألف مشاهدة في 3 أيام فقط.

وبينما تبدو اللقطات التي ترقص فيها مهشِد وحدها رائعةً، إلَّا أنَّ بقية اللقطات التي تقنع فيها نادل مقهى ستارباكس، وموظفي البوابات، والركاب الآخرين في المطار بآداء بعض الحركات الراقصة هي الأروع.