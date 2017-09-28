اقتحم ملعب المباراة وقبّل قدم ميسي!! كيف كانت ردّة فعل اللاعب الأرجنتيني الشهير؟

اقتحم مشجع برتغالي أرض ملعب المباراة التي جمعت بين سبورتینغ لشبونة المضيف، وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول، وقام بتقبيل قدم نجم "البلوغرانا"، الأرجنتیني لیونیل میسي.

وأوقف الحكم المباراة وسط دهشة من لاعبي الفريقين، بعدما قام أحد الجماھیر بالدخول إلى أرضية الملعب، وركض نحو میسي، قبل أن ينحني المشجع البرتغالي ويقوم بتقبيل قدم اللاعب الأرجنتيني الشهير.

واستقبل ميسي المشجع الشاب بحفاوة كبيرة، وقام باحتضانه وتبادل الحديث معه، قبل أن يصل إليه رجال الأمن ويخرجوه من الملعب، وسط صيحات جماهير سبورتينغ لشبونة، التي كانت تهتف باسم غريم ميسي ولاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو.

وتمكن برشلونة من تحقيق فوز صعب أمام سبورتينغ لشبونة عن طريق النيران الصديقة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وظهر ميسي في أكثر من لقطة مهارية خلال اللقاء، إذ نجح في مراوغة مدافع الفريق البرتغالي رودريغو باتاجليا بطريقة رائعة، من خلال "كوبري" من بين قدميه، مثلما ظهر في لقطات عديدة، من بينها قتاله الحماسي على الكرة رغم سقوطه على الأرض وسط مضايقة لاعب سبورتينغ لشبونة.