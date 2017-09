وفاة مؤسس "PLAY BOY" هيو هيفنر عن عمر 91 عاماً.. هكذا نعته شركته

توفِّي الأميركي هيو هيفنر، مؤسس مجلة "بلاي بوي" الإباحية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، عن 91 عاماً.

ونعى ابنه كوبر هيفنر والده في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، حيث كتب "الأيقونة الأميركية ومؤسس مجلة بلاي بوي توفي".

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

وتوفي هيفنر طبيعياً، في دارته الشهيرة في بيفرلي هيلز، المعروفة باسم "بلاي بوي مانشن"، على ما جاء في بيان لشركة "بلاي بوي انتربرايزيز".

وقد أرفقت شركة "بلاي بوي انتربرايزز" بيانها بصورة لهيفنر، مع التعليق التالي "الحياة قصيرة جداً لنعيش حلم شخص آخر".

وعقب انتشار خبر الوفاة، نشر عدد من المشاهير، أمثال كيم كارداشيان ولاري كينغ تغريدات على "تويتر"، تشيد بدوره في أهم الحركات الثقافية والاجتماعية الداعية إلى حرية التعبير.

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 28, 2017

Hugh Hefner was a GIANT in publishing, journalism, free speech & civil rights. He was a true original, and he was my friend. Rest well Hef. pic.twitter.com/bJ1wxoK4gR — Larry King (@kingsthings) September 28, 2017

Whenever I think of Hugh Hefner I think of baby oil — roxane gay (@rgay) September 28, 2017

وأسَّس الراحل مجلة "بلاي بوي" عام 1953، لتُسهم في تغيير السلوك تجاه الجنس في القرن العشرين، وصدر العدد الأول منها في عام 1953، وتعتبر من أكبر المجلات الإباحية الجنسية توزيعاً في العالم، وتصدر في 30 دولة.

وفي العام 2003، قال هيفنر في مقابلة مع وكالة فرانس برس "أتمنى أن أذكر على أنني شخص كان له تأثير إيجابي على القيم الاجتماعية المتعلقة بالجنس في الحقبة التي عاش فيها".

هيفنر، الذي كان يظهر محاطاً دائماً بأجمل النساء، قضى معظم حياته ناشطاً في عالم الإباحيات المصورة، وأصدر العدد الأول من مجلة "بلاي بوي" في أول أكتوبر 1953 بشيكاغو، "بكلفة 1000 دولار، اقترضها من والدته"، بحسب سيرته المتضمنة أنه صاحب ثروة تزيد عن 43 مليون دولار.

في سيرته أيضاً، أنه تزوج 3 نساء، وارتبط من دون زواج بخمس أخريات، ومن بعضهن له 4 أبناء، أشهرهم Christie Hefner المسؤولة عن المجلة التي أصبحت بين الأكثر توزيعاً بعدد من اللغات في 30 دولة، ووصل توزيعها مجتمعة فيها إلى 7 ملايين نسخة.