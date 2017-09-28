تدافع كارثي وحالة هلع في الضاحية الجنوبية لبيروت.. شاهد ما حدث خلال إحياء ليالي عاشوراء

انتشر على الشبكات الاجتماعية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، 27 سبتمبر/أيلول 2017، مقاطع فيديو تُظهر حالةً من الهلع والتدافع الكبير بين جموع المشاركين في إحياء ليالي عاشوراء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إثر سماع صوت أشبه بالانفجار في المكان.

وقالت حركة "أمل"، التي كانت تقيم مجلس عاشوراء في منطقة معوّض بالضاحية الجنوبية، إنه "وقع احتكاك كهربائي أصاب أحد مكبرات الصوت، مما أدى إلى انفجاره وسقوطه على الأرض، ما أثار حالة من الهلع والرعب في صفوف المشاركين".

وأضافت الحركة بحسب ما ذكرت قناة LBC اللبنانية، أن عدداً من الجرحى "سقطوا جراء تدافع مئات المشاركين، فحضرت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل ومعالجة الجرحى".

وذكرت وسائل إعلام وشبكات إخبارية لبنانية أخرى، أن حالة الهلع التي نتجت بعد صوت الانفجار نتج عنها سريان إشاعة وجود انتحاري بين الجموع، الأمر الذي أدى إلى حدوث التدافع الكارثي.



وتتواصل إحياءات المراسم العاشورائية في العديد من المدن والقرى اللبنانية بالعاصمة والجنوب وبعض المناطق في الشمال، والتي تبدأ في الأول من شهر مُحرّم الهجري، وتستمر حتى يومه العاشر.



وتشهد هذه المراسم التي ينظمها حزب الله وحركة "أمل" خلال الأيام العشرة، مشاركة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وشباب يرتدون الثياب السوداء، واضعين العصابات على رؤوسهم كتب عليها "يا حسين" و"يا زينب".



ويوافق يوم العاشر من شهر محرم ذكرى استشهاد الحسين بن علي، حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في "كربلاء" (وسط العراق) عام 61 هجرية.



