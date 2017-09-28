تُحضَّر من الأعضاء التناسلية للحيوانات وسمومها وبرازها!.. إليك أغرب 6 مشروبات في العالم هل تستطيع تناولها؟

"هل تفضل النبيذ بسُمّ الثعابين أم بالفئران الصغيرة؟!

إذا كنت من محبي تناول المشروبات وتحب أن تجرب الغريب منها إذا زرت بلداً جديداً، فقد تفكر في تغيير هذه العادة، إذا عرفت أن بعض المشروبات في دول شهيرة، تُحضَّر من أشياء أقل ما يقال عنها إنها ستشعرك بالاشمئزاز إن لم تتقيأ بمجرد علمك بمكوناتها فقط.

في هذا التقرير، سنتعرف على أغرب 6 مشروبات في العالم، يحتسيها عشاقها بتلذذ وهم مقتنعون كذلك بفوائدها الجمة! تماسَكْ ولا تتقيأْ وأنت تقرأ هذه السطور!

1- مشروب المشيمة لديه نكهات مميزة حقاً!









من المعروف أن المشيمة هي العضو الذي يتصل بالجنين في رحم أمه بالثدييات عن طريق الحبل السُّري، ومنها يستمد الجنين غذاءه، وتخرج المشيمة من جسم الأم بعد الولادة، لكن هل من المنطقي أن تتناول الأم مشيمتها؟!

بالفعل، هناك من يفعل ذلك! فالبعض يأكلها كما هي أو مجفَّفة، أو بعد تحويلها إلى حبوب دوائية، ويبرر المؤيدون ذلك بأن للمشيمة فوائد عديدة، أهمها زيادة إفراز الحليب من أجل الرضاعة الطبيعية، أو أنها تقلل فرص الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

في هذا السياق، صنعت شركة "نيهون سوفوكين" اليابانية للمشروبات شراب المشيمة الهلامي بنكهة الخوخ، وتُستخدم مشيمة الخنزير في تصنيع هذا المشروب، ليُباع مقابل 148 دولاراً للزجاجة الواحدة.

وتُروج الشركة لمنتجها بأنه خالٍ تماماً من السعرات الحرارية، كما يوجد منه تركيزات مختلفة من مستخلص المشيمة.

2- أيهما تفضل: كحوليات بالثعابين أم الفئران؟!









ما بين نبيذ الثعبان أو العقرب أو الفئران الصغيرة، تتنوع الكحوليات في شرق القارة الآسيوية.

فمثلاً، تشتهر فيتنام بنبيذ الثعبان والعقارب؛ إذ يضعون ما بين ثعبان إلى 3 ثعابين أو عقارب سامة لمدة أكثر من شهرين في وعاء به نبيذ الأرز.

وخلال هذه الفترة، تُطلق الثعابين والعقارب سمومها داخل النبيذ، لكنها تتحلل تحت تأثير الكحول؛ ما يجعل النبيذ آمناً صالحاً للشرب، وتُستخدم تلك المشروبات في الطب البديل كعلاج لآلام الظهر ومنشطات جنسية.

أما نبيذ الفئران الصغيرة، فيعد أحد التقاليد القديمة في الصين وكوريا؛ لأنها تعتبر -حسب تقاليد البلدين- ُمقوّياً عاماً للصحة وعلاجاً فعالاً لمرض الربو ومذاقه أشبه بالبنزين.

ويُصنع هذا النبيذ الغريب بوضع ما لا يقل عن 10 فئران لا يزيد عمرها على 3 أيام داخل الزجاجة الواحدة، كما يُراعى أن تكون أعينها لا تزال مغمضة وألا تكون أجسامهم قد اكتست بالشعر بعد، وبعد وضع الفئران الحية داخل زجاجة نبيذ الأرز تُحفظ لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 14 شهراً من أجل التخمير!



3- بيرة الحليب









استمراراً لجنون مزج الأشياء الغريبة بعضها مع بعض، نجد خليط الحليب والبيرة المعروف تجارياً بـ"Bilk"، والذي تولدت فكرته عند مديري مصنع "أبيشيري" الياباني لمنتجات الألبان، باستخدامهم الحليب في صنع هذا المشروب بهدف التخلص من الحليب الفائض في العام السابق.

ويُصنع هذا النوع من البيرة عن طريق رفع درجة حرارة الحليب، لكنها لا تصل إلى درجة الغليان، وتُضاف الخميرة لتبدأ عملية التخمر، وبعد إتمام عملية التخمر يكون المشروب الناتج له لون البيرة نفسه، لكن بنكهة الحليب.



4- مشروبات طبية باستخدام الأعضاء التناسلية للحيوانات









هناك مشروب مشهور في الصين يُصنع من تخمُّر الأعضاء التناسلية، وتحديداً الأعضاء الذكرية لـ3 أنواع مختلفة من الحيوانات المعروفة في الطب الصيني التقليدي وهي الكلاب والفقمات والآيائل، وذلك بوضعها داخل زجاجة من نبيذ الأرز.

ويُقال إن هذا المشروب يزيد من حيوية شاربه، كما يعزز من قوته الجنسية، لذلك كان من العادة لدى الرياضيين في الصين شربه قبل المباريات، إلى أن مُنع مع غيره من المشروبات التقليدية الصينية في دورة الألعاب الأوليمبية ببكين عام 2008.



5- شاي وقهوة بروث الحيوانات!









تعد القهوة العاجية السوداء من أغلى أنواع القهوة في العالم، لكن المفاجأة أنها تُصنع في تايلاند من روث الفيلة.

فبعد إطعام حبوب البن للفيلة تمر تلك الحبوب على القناة الهضمية فتتخمر وتتحلل السكريات الموجودة بها، لتحدث بعد ذلك عملية الإخراج، ثم تُنقى تلك الحبوب من الروث وتُنظف وتُحمص جيداً.

لا يقتصر الأمر على الفيلة، ففي الصين يوجد أغلى أنواع الشاي بالعالم ويُسَمَّى شاي الباندا، وقد أطلق عليه هذا الاسم؛ لأنه يتم تسميده طبيعياً بروث حيوان الباندا الشهير.

وأوضح مخترع ذلك النوع من الشاي أن روث الباندا غني جداً بالألياف والمغذيات الطبيعية؛ لأنها تتغذى على الخيزران.



6- مشروبات غازية بنكهات غريبة









تظهر ما بين الحين والآخر نكهات جديدة لمشروبات الصودا الشهيرة، لكنها عادةً ما تكون نكهات بعض الفواكه، ولكن على الجانب الآخر هناك بعض النكهات الغريبة حقاً والتي قد لا تودّ تجربتها!

ففي سويسرا يوجد شراب الصودا بنكهة الثوم المنعش الخالي من رائحة الثوم، أما في كوريا الجنوبية فهناك شراب الصودا بنكهة البصل والذي يقال إنه يحتوي على مواد مضادة للسرطان، كما يمنع تصلب الشرايين.

ولكن، إذا ما تجولنا في فيتنام فسنجد مشروب الصودا بنكهة الفطر الأبيض، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد ففي بعض بلدان العالم الأخرى نكهات يبدو من الصعب تقبّلها، مثل نكهة الخيار المثلج والذرة.



