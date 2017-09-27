الطيران الأردني يوضح حقيقة اعتراض مقاتلات إسرائيلية إحدى ناقلاته

نفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (حكومية)، مساء الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، نبأ اعتراض الطيران الإسرائيلي إحدى طائراتها القادمة من الأجواء المصرية إلى العاصمة عمّان.

وأضافت الشركة، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، أنه "لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتراض طائرة تابعة لـ(الملكية الأردنية)".

وفي وقت سابق من الأربعاء، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصادر لم يسمها، أن طائرة تابعة للشركة الأردنية، "كانت في طريقها من مصر إلى الأردن، واقتربت من أجواء إسرائيل".

وأشارت المصادر إلى أنه "في أعقاب تشخيص الطائرة" من قِبل مقاتلتين إسرائيليتين (لم تذكر طرازهما)، واتضح كونها مدنية، تابعت الأخيرة مسارها وأكملت طريقها للأردن، دون توضيح طبيعة هذا التشخيص أو التتبع.

المصادر ذكرت كذلك أن عطلاً فنياً كان سبباً في اقتراب الطائرة من الحد الجوي الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن المقاتلتين عادتا لقواعدهما بعد التأكد من أن الطائرة الأردنية مدنية.