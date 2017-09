إيفانكا ترامب تعلِّق على قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارة

بعد ساعات من الأمر الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته الخاصة، على القرار.

وقالت إيفانكا في تغريدتين عبر حسابها الرسمي بتويتر: "إنه يوم تاريخي للنساء السعوديات بالسماح لهن بقيادة السيارات".

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia

