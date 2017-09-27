إيفانكا ترامب تعلِّق على قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارة

بعد ساعات من الأمر الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته الخاصة، على القرار.

وقالت إيفانكا في تغريدتين عبر حسابها الرسمي بتويتر: "إنه يوم تاريخي للنساء السعوديات بالسماح لهن بقيادة السيارات".

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 27, 2017

وأضافت ابنة الرئيس الأميركي: "إنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

1:2 This important step in the right direction! #SaudiArabia — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 27, 2017

ومساء الثلاثاء، 26 سبتمبر/ أيلول 2017، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراً بالسماح للنساء في السعودية باستخراج رخص لقيادة السيارات أسوة بالرجال.

وطبقاً للمرسوم الملكي، سيطبَّق هذا القرار منتصف العام القادم 2018.

ولاقت هذه الخطوة ترحيب المنظمات والهيئات الدولية، بعدما كانت تمثل نقطة حرجة للسلطات السعودية.

وعبّر العديد من السعوديات عن سعادتهن بهذا القرار وتصدّر هاشتاغ #الملك_ينتصر_للمرأة، التريند في السعودية، فيما عبر البعض عن اعتراضه على هذا القرار، وتداول المعترضون هاشتاغاً آخر #أهل_ بيتي_لن_يقودوا.

وكانت السعودية آخر دولة في العالم تمنع النساء على أراضيها من قيادة المركبات.