للمرة الأولى في السعودية.. تعيين امرأة في منصب حكومي كبير بعد ساعات من إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات

قالت السلطات السعودية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، إنه تم تعيين امرأة في منصب حكومي كبير، للمرة الأولى، بعد يوم من رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، فيما تتخذ المملكة خطوات لتحديث صورتها.

وتعرضت السعودية لانتقادات واسعة النطاق؛ لكونها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت قيادة النساء للسيارات، وهي قيود كان يراها نشطاء حقوقيون رمزاً لقمع المملكة للنساء.

وبعد 24 ساعة من صدور الأمر السامي من الملك سلمان بإنهاء الحظر، أعلنت الحكومة تعيين إيمان الغامدي مساعداً لرئيس بلدية الخبر.

وقال مركز التواصل الدولي، التابع لوزارة الثقافة والمعلومات، في بيان، إن إيمان الغامدي نالت المنصب "في إطار خطة لزيادة عدد النساء في المواقع القيادية بما يتماشى مع رؤية 2030".

وقالت الحكومة السعودية إن "رؤية 2030" -وهي خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة- ستزيد نسبة النساء في سوق العمل إلى 30 في المائة من النسبة الحالية وهي 22 في المائة.