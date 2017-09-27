تناول البطاطا سنة كاملة شاهد ما حدث لوزنه.. قصة رجل أسترالي اتبع حِمية غريبة

عندما قال الأسترالي أندرو فلندرس تايلور إنه ينوي اتباع نظام غذائي يعتمد على البطاطس فقط لمدة عام، في محاولة لإنقاص وزنه، اعتقد الكثيرون أنه جُنَّ.

ولكن بالنسبة لتايلور، الأب لطفلين والمنحدر من ملبورن ، فقد نجحت الطريقة وفقدَ 53.2 كيلو غرام على مدى سنة، بحسب صحيفة The Independent.









معظم الأطباء وخبراء التغذية وأخصائيو التغذية لم يُوصوا باتباع مثل هذا النظام الذي يجعل الأكل محدوداً، يجب التأكد من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن من البروتين والكربوهيدرات والخضراوات والفواكه والألبان والدهون.





وحذرت وكالة المعايير الغذائية من أن تناول البطاطا المطهية بشكل زائد أو الخبز المحمص المحترق يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

كما حثّوا الناس على تقليل تناولهم الأطعمة المطهوة بشكل زائد عبر حملة للصحة العامة، تحت اسم "اختر الذهبي"، والتي تنصح الأفراد بإغلاق الحرارة بمجرد وصول الخبز المحمص أو البطاطا أو أيٍّ من الأطعمة النشوية الأخرى إلى اللون البني الفاتح، بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

إذن، كيف يعمل النظام الغذائي الذي يعتمد على البطاطس فقط؟

من المهم أن نلاحظ أن تايلور لم يدخل التحدي إلا بعد دراسة أبحاث علمية ووضع لمسات أخيرة على خطته بمساعدة طبيب وطبيب تغذية.

كان يعتقد أنه سيستطيع الحصول على كل ما يحتاجه من البطاطس، ومزيج من أصناف البطاطس الحلوة البيضاء.

وقال تايلور لصحيفة الإندبندنت: "أحصل على أكثر من 600 في المائة من الحديد الذي يلزمني يومياً وأكثر من 400 في المائة من فيتامين سي، بالإضافة إلى أكوام من الألياف. كل ما زعمه الخبراء كان سيجعلني ضعيفاً اليوم".

"الشيء الوحيد المثير للقلق هو الكالسيوم، البطاطا تحتوي على الكالسيوم ولكنه ليس كافياً ربما. وللتأكد، أستخدم حليب فول الصويا العضوي المقوّى بالكالسيوم لتحضير البطاطس المهروسة".

ويقول الخبراء إن الخطة ليست خطرة تماماً (حتى وإن لم تكن النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم).

أخصائي التغذية ريانون لامبرت يسمي البطاطس "القوة المغذية"، موضحاً أنها مليئة بالألياف، وكثافتها الطاقية منخفضة.

يقول جوان سالج بليك، أستاذ التغذية الإكلينيكية في جامعة بوسطن: "بالنسبة للمال وضغط الدم، لا يمكنك التفوق على المخبوز التقليدي".

البطاطس البيضاء لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تحتاجها لبناء البروتينات، وإصلاح الخلايا ومكافحة الأمراض، ولكن تناول البطاطس البيضاء فقط سيؤدي إلى نقص في الفيتامينات.

هذا هو السبب الذي جعله حاسماً جداً في أن تايلور أكل البطاطا الحلوة أيضاً، والتي تعد واحدة من وجباتك الخمس اليومية. كما أنها تحتوي على نسب عالية من فيتامين A وE وC.

وقد كشف تايلور أنه في الشهر الأول من نظام البطاطس، لم يقم بأي تمرينات. ثم بدأ في ممارسة الرياضة باستعمال درجة القدم بمعدل ساعة ونصف الساعة في اليوم.

على الرغم من أنه كان مجبَراً على أخذ البطاطس خاصته إلى منازل الأصدقاء وإخبار المطاعم في وقت مبكر للتحقق من أن الطهاة يمكن أن يأخذوا طلبه، لا يزال تايلور محباً للبطاطس.

"صحتي تواصل التحسن. كانت لدي نسبة عالية من الكولسترول، لكنها أصبحت الآن منخفضة، انخفض ضغط الدم كذلك وانخفض مستوى السكر لدي".

"في كل مرة أخضع لاختبار دم جديد، أحصل على نتائج أفضل".

بدأ أندرو الآن موقع Spudfit.com الذي يتحدث فيه عن نظامه الغذائي وكيف يمكن أن يفعل الآخرون الشيء نفسه.

من جهة أخرى، تتميز الفواكه عادةً بالمذاق الحلو، وباحتوائها على سعرات حرارية قليلة، وبامتلاكها قيمة غذائية تساعدك في خسارة الوزن.

وهي تحتوي كذلك على نسبة عالية من الألياف والماء، وتتميز بأحجامها الكبيرة، كما أنها مقاوِمة للمضغ، ما يجعلك تشعر بالامتلاء سريعاً وفترة أطول، ويبعد عنك الشعور بالجوع، بحسب ما نشره موقع Fitwirr.