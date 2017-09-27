إطلالة غير موفَّقة لغادة عبد الرازق في أول ظهور عام لها بعد فيديو "الفضيحة"

#غادة_عبدالرازق A post shared by اجدد صور الفنانين (@exclusivestars2) on Sep 26, 2017 at 5:39pm PDT

❤️❤️❤️❤️❤️😉 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Sep 26, 2017 at 1:03pm PDT

في أول ظهور عام لها منذ واقعة الفيديو الفضيحة، بحسب ما وصفه رواد الشبكات الاجتماعية، ظهرت الممثلة غادة عبد الرازق في المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أفلامها "كارما".

في حضور أبطال الفيلم ومخرجه خالد يوسف، الذي يلتقي عبد الرازق في أول عمل فني بعد سنوات من الخلافات بينهما، بحسب موقع "في الفن".





















بينما وُصفت إطلالة غادة عبد الرازق بـ"غير الموفقة" من قِبل الجمهور، خاصة مع ارتدائها بوتاً طويلاً للغاية في ظل طقس ما زال حاراً بالقاهرة، إلى جانب مكياج صارخ وأحمر شفاه أسود اللون.