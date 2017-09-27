فيديو: تحرَّش بـ"دُرَّة" وحاولت إبعاده.. أحمد الفيشاوي في سقطة جديدة بمهرجان الجونة

ما زالت أصداء مهرجان الجونة السينمائي حاضرة؛ بل وما زال الممثل المصري أحمد الفيشاوي يثير الجدل بمواقفه خلال فعاليات المهرجان، خاصةً بعد انتشار فيديو يجمعه بالممثلة التونسية "دُرّة"، وبدا من خلاله ضيقُها من تصرُّف الفيشاوي، حيث وضع يده على كتفها بطريقة استفزت الممثلة الشابة.





هل قام #احمد_الفيشاوي بمضايقة #درة ؟! في #مهرجان_الجونه_السنيمائي A post shared by اجدد صور الفنانين (@exclusivestars2) on Sep 27, 2017 at 2:34am PDT

وصف بعض رواد الشبكات الاجتماعية الموقف بأنه "تحرش" من الفيشاوي رغم تظاهره بالعكس، وتأكيداً على ذلك، فإن ملامح الضيق بدت على" دُرّة"، التي حاولت إبعاد يده، غير أنه استمر في وضعها حتى التقاط الصورة، حسبما يبدو في الفيديو.











"المثير للجدل"، ليس وصفاً مبالغاً فيه للفيشاوي الصغير، فهو انطلق من قلب افتتاح مهرجان الجونة قبل أيام، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، بعد أن تلفَّظ بكلمة خارجة على المسرح، اعتبرها الكثيرون إهانة وتجاوزاً للياقة وتصرُّفاً غير مناسب، إلا أنه اعتذر في اليوم التالي عما قاله.











ولأحمد الفيشاوي تصريحات عديدة انتقدها الجمهور، بعد انتشار صورة له في أثناء شربه المواد الكحولية، وفسر ذلك بأنه أمر طبيعي في المجتمع المصري وأنه لا يريد أن يصبح منافقاً، كما أكد في اللقاء التلفزيوني نفسه أنه تعاطى أنواعاً مختلفة من المخدرات.











وفي لقاء آخر على قناة DW، أكد الفيشاوي موافقته على العلاقات خارج إطار الزواج، تحت اسم الحرية الشخصية، وذلك عكس المتعارف عليه دينياً وعرفاً في المجتمعات العربية.

