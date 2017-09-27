بالصور.. هؤلاء الحسناوات يتنافسن على لقب "ملكة جمال تونس" لعام 2017

تتنافس المتسابقات كل عام من أجل الفوز بلقب "ملكة جمال تونس". وفي هذه الدورة لعام 2017، هناك 16 متسابقة فقط.

































ولم يتم اختيار مترشحات من 8 ولايات تونسية أخرى؛ نظراً إلى عدم استيفائهن المعايير المطلوبة، وذلك حسب ما قالته عايدة عنتر، رئيسة جمعية "التاج" ومنظِّمة مسابقة "ملكة جمال تونس"، للنسخة المغاربية من "هاف بوست".

























وتتابع المتسابقات الـ16، اللاتي تم اختيارهن كأجمل نساء تونس، دورة تدريبية منذ أشهر وشاركن في دورات غناء ورقص ورياضة مكثفة.























ولا تعتمد المسابقة على الجمال فقط للفوز بلقب "ملكة جمال تونس"؛ إذ تحمل كل مرشحة مشروعاً إنسانياً. وفي هذا العام، تعمل ملكات الجمال على إعادة إصلاح منزل ثقافي في محافظتهن.

























وجدير بالذكر أن الحفل النهائي لـ"ملكة جمال تونس" سيكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالمسرح البلدي في تونس.

























- هذا الموضوع مترجم عن النسخة المغاربية لـ"هاف بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.

