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بالصور.. هؤلاء الحسناوات يتنافسن على لقب "ملكة جمال تونس" لعام 2017

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MISS KAIRAOUANE
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تتنافس المتسابقات كل عام من أجل الفوز بلقب "ملكة جمال تونس". وفي هذه الدورة لعام 2017، هناك 16 متسابقة فقط.



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ولم يتم اختيار مترشحات من 8 ولايات تونسية أخرى؛ نظراً إلى عدم استيفائهن المعايير المطلوبة، وذلك حسب ما قالته عايدة عنتر، رئيسة جمعية "التاج" ومنظِّمة مسابقة "ملكة جمال تونس"، للنسخة المغاربية من "هاف بوست".



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وتتابع المتسابقات الـ16، اللاتي تم اختيارهن كأجمل نساء تونس، دورة تدريبية منذ أشهر وشاركن في دورات غناء ورقص ورياضة مكثفة.





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ولا تعتمد المسابقة على الجمال فقط للفوز بلقب "ملكة جمال تونس"؛ إذ تحمل كل مرشحة مشروعاً إنسانياً. وفي هذا العام، تعمل ملكات الجمال على إعادة إصلاح منزل ثقافي في محافظتهن.



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وجدير بالذكر أن الحفل النهائي لـ"ملكة جمال تونس" سيكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالمسرح البلدي في تونس.



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- هذا الموضوع مترجم عن النسخة المغاربية لـ"هاف بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.

 

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